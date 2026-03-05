- Spazio Pubblicitario 01 -
giovedì, Marzo 5, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaSanto del giorno 5 Marzo San Giovanni Nepomuceno
Notizie Italia

Santo del giorno 5 Marzo San Giovanni Nepomuceno

- Spazio Pubblicitario 02 -

La giornata del 5 Marzo è dedicata alla memoria di San Giovanni Nepomuceno, santo della Chiesa cattolica vissuto nel XIV secolo. Giovanni Nepomuceno è venerato come patrono della confessione e della segretezza degli atti sacramentali. La sua vita è stata segnata da un profondo impegno spirituale e pastorale, tanto da essere considerato un esempio di santità e dedizione alla fede.

Nato in Boemia, oggi Repubblica Ceca, San Giovanni Nepomuceno fu sacerdote e confessore della regina Giovanna di Boemia. La sua vicenda si intreccia con quella del re Venceslao IV, che lo condannò a morte per aver rifiutato di violare il segreto della confessione regina. Giovanni Nepomuceno subì il martirio morendo annegato nel fiume Moldava.

La figura di San Giovanni Nepomuceno è celebrata in molte parti del mondo con processioni, preghiere e festività religiose. La sua intercessione è invocata per ottenere protezione e aiuto nelle difficoltà quotidiane, in particolare per le questioni legate alla confessione e alla riservatezza dei sacramenti.

Il culto di San Giovanni Nepomuceno si è diffuso ampiamente nel corso dei secoli, diventando un punto di riferimento per i fedeli che cercano conforto e sostegno nella loro vita spirituale. La memoria di questo santo ci ricorda l’importanza della coerenza tra fede e azione, e dell’obbedienza alla volontà di Dio nelle sfide della vita quotidiana.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it