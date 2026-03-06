Santo del giorno 6 Marzo San Giovanni di Dio

Nella giornata del 6 Marzo si celebra San Giovanni di Dio, santo riconosciuto per la sua dedizione verso i malati e gli indigenti. Nato in Portogallo nel XVI secolo, Giovanni di Dio dedicò la sua vita all’assistenza e alla cura dei più bisognosi, fondando l’Ordine dei Fatebenefratelli. La sua opera si diffuse in varie parti d’Europa, diventando un punto di riferimento per l’assistenza sanitaria e sociale.

San Giovanni di Dio viene spesso rappresentato con un cuore infiammato di amore divino, simbolo della sua compassione verso gli altri. La sua festa, celebrata il 8 marzo, è un momento di riflessione sull’importanza della solidarietà e della cura per i più deboli.

La figura di San Giovanni di Dio continua a ispirare molte persone nel mondo contemporaneo, ricordando l’importanza di mettere al centro delle nostre azioni la carità e l’aiuto verso chi è in difficoltà.