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Santo del giorno 9 Aprile San Giovanni Battista

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Nella liturgia cattolica, il 9 Aprile è dedicato alla memoria di San Giovanni Battista, una delle figure più importanti del Nuovo Testamento. Conosciuto come il Precursore, Giovanni Battista è considerato il profeta che annunciò l’arrivo del Messia e battezzò Gesù nel fiume Giordano.

Nato da Elisabetta e Zaccaria, entrambi anziani e considerati sterili, Giovanni crebbe nel deserto e iniziò il suo ministero di predicazione vestito di pelli di cammello e nutrendosi di locuste e miele selvatico. La sua voce potente richiamava le folle, esortandole al pentimento e alla conversione.

Giovanni Battista fu decapitato per volere di Erode Antipa dopo aver condannato pubblicamente il suo matrimonio illegittimo con Erodiade. La sua morte è celebrata il 29 agosto, mentre il 24 giugno si festeggia la Natività di San Giovanni Battista.

Ritenuto uno dei santi più venerati nel cristianesimo, San Giovanni Battista è il patrono di diverse categorie di persone, tra cui i battellieri, i muratori, i calzolai e i profughi. La sua figura è ricca di simbolismo e significati spirituali che continuano a ispirare la fede di milioni di fedeli in tutto il mondo.

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