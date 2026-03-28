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Santo Domingo: interruzione servizio teleferiche

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In queste ore, il tema di Santo Domingo è al centro dell’interesse online, posizionandosi ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Si apprende che il Teleférico de Santo Domingo e Santiago ha sospeso temporaneamente il servizio per lavori di manutenzione, con ripresa prevista a metà aprile. La decisione di chiudere la Linea 1 del Teleférico di Santo Domingo per il consueto intervento annuale è confermata e già in corso.

Questo stop temporaneo al servizio di teleferiche è un momento importante per garantire la sicurezza e il corretto funzionamento degli impianti. La sospensione durante la Settimana Santa potrebbe avere impatti sul trasporto locale, ma è volta a migliorare l’efficienza e la qualità del servizio offerto ai cittadini.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sulla situazione di Santo Domingo e sulle novità riguardanti il Teleférico, si consiglia di consultare le fonti online per approfondimenti.

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