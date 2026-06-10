Sant’Omero, Convegno su plastica ed edilizia sostenibile il 13 giugno: professionisti e tecnici a confronto

A Sant’Omero (TE) si terrà un convegno sul tema della plastica, dei cantieri e dell’edilizia sostenibile. L’evento, intitolato “Meno plastica più futuro sostenibile – La Venere di Plastica di Annarita Serra”, si svolgerà sabato 13 giugno nella Sala polifunzionale del Comune di Sant’Omero.

L’iniziativa, promossa dal Comune, dall’associazione Plastic Free Onlus e dagli Ordini professionali del territorio, avrà al centro del dibattito il ciclo di vita della plastica, il recupero dei rifiuti da cantiere, l’utilizzo di materiali ecocompatibili in edilizia e gli impatti dell’uso e dell’abuso di plastica sull’ambiente e sulla salute.

Il convegno rappresenterà un momento di confronto tra tecnici, professionisti e istituzioni, al fine di approfondire normative, casi studio, modalità di gestione e alternative possibili, con l’obiettivo di promuovere un’edilizia sempre più sostenibile.

All’evento interverranno diversi relatori esperti nel settore, che affronteranno tematiche specifiche legate alla plastica, all’edilizia ecocompatibile e all’impatto dell’utilizzo di materiali non sostenibili. Saranno riconosciuti 3 crediti formativi agli iscritti agli Ordini professionali partecipanti.

L’iniziativa si propone di sensibilizzare sul tema della plastica e dell’edilizia sostenibile, invitando alla riflessione su come affrontare in modo responsabile e consapevole l’utilizzo di questi materiali nel campo dell’edilizia e dei cantieri.