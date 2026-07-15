SAPPE: Nuovo PRAP Abruzzo-Molise non deve impoverire le carceri della regione, denuncia il sindacato Polizia Penitenziaria

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE) ha espresso preoccupazione riguardo alla creazione del nuovo Provveditorato regionale Abruzzo-Molise, sottolineando la necessità di non impoverire ulteriormente gli organici delle carceri abruzzesi già gravemente sottodimensionati.

Durante una riunione presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria dedicata all’istituzione del nuovo PRAP, il Segretario Generale del SAPPE, Donato Capece, ha evidenziato la cronica carenza di personale che interessa gli istituti penitenziari dell’Abruzzo, sottolineando l’importanza di garantire l’efficienza operativa delle carceri e il lavoro svolto dalla Polizia Penitenziaria.

Capece ha dichiarato che non possono accettare che la nascita del nuovo Provveditorato avvenga sottraendo risorse umane agli istituti penitenziari già sotto pressione, mettendo a rischio la sicurezza delle carceri e aggravando i carichi di lavoro del personale.

Il SAPPE ha inoltre contestato i recenti distacchi di personale presso il distaccamento di Pescara, giudicati privi della necessaria trasparenza, sottolineando l’importanza di assegnazioni avvenute nel pieno rispetto delle regole attraverso procedure chiare e imparziali.

Ninu, Segretario Regionale SAPPE Abruzzo, ha ribadito che l’Abruzzo è già tra le realtà maggiormente penalizzate sotto il profilo degli organici e che l’ipotesi di destinare 24 unità al nuovo PRAP senza un incremento del personale attraverso la mobilità nazionale prevista per ottobre potrebbe mettere definitivamente in crisi gli istituti della regione.

Il SAPPE ha chiesto al Dipartimento un impegno preciso affinché la prossima mobilità nazionale assegni all’Abruzzo un numero adeguato di unità, consentendo l’avvio del nuovo Provveditorato senza sottrarre personale ai servizi operativi.

Il Segretario Generale ha concluso affermando che la Polizia Penitenziaria non può essere considerata un serbatoio dal quale attingere personale per risolvere problemi organizzativi, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza delle carceri, l’efficienza del servizio e la dignità professionale del personale.

Il SAPPE vigilerà attentamente sull’attuazione degli impegni assunti dall’Amministrazione, auspicando un reale potenziamento degli organici per coniugare l’efficienza amministrativa con la sicurezza delle carceri e la tutela del personale di Polizia Penitenziaria.