giovedì, Febbraio 19, 2026
Sarah Ferguson: scandali e chiusure, la vita della duchessa

In queste ore, il nome di Sarah Ferguson è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. La ex duchessa britannica si trova al centro di polemiche e scandali dopo le recenti rivelazioni che la vedono coinvolta in vicende legate a Jeffrey Epstein.

Secondo quanto emerso, Fergie avrebbe chiesto a Epstein un lavoro come assistente domestica, alimentando ulteriormente le voci di una presunta vicinanza con il miliardario statunitense. Parallelamente, si è appreso che sei aziende gestite dalla duchessa hanno chiuso improvvisamente, probabilmente a causa delle turbolenze scaturite da queste accuse.

Le decisioni prese da Sarah Ferguson nelle ultime ore stanno scuotendo l’opinione pubblica e sollevando domande sulla sua condotta e sulle relazioni intrattenute. Il suo coinvolgimento in una vicenda così delicata sta destando grande scalpore e suscitando interesse da parte di numerosi utenti in cerca di approfondimenti online.

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it