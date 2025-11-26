Sarcopenia: sfida urgente per la medicina. Convegno a L’Aquila il 4 dicembre

Si terrà a L’Aquila, il 4 dicembre 2025, presso il Centro Congressi “Luigi Zordan”, il convegno “Sarcopenia e Nutrizione”, un appuntamento dedicato a una delle principali criticità della medicina.

La sarcopenia, ovvero la perdita progressiva di massa e forza muscolare, interessa il 25-30% dei pazienti ricoverati e raggiunge prevalenze ancora più elevate in condizioni croniche complesse, come in oncologia, dove può arrivare ad oltre il 70% a seconda del tipo di tumore e dello stadio di malattia. Si tratta di una condizione complessa, spesso associata a patologie croniche che ne amplificano gli effetti e accelerano il declino funzionale dell’organismo.

Il convegno nasce con l’obiettivo di stimolare una riflessione scientificamente aggiornata sul ruolo della sarcopenia nella progressione delle patologie croniche complesse, favorendo un confronto costruttivo tra medici, ricercatori e professionisti sanitari.

Responsabile scientifico dell’evento è la Prof.ssa Clara Balsano, Direttore della U.O.C. di Geriatria presso l’Ospedale SS. Filippo e Nicola di Avezzano e Professore Ordinario di Medicina Interna presso l’Università degli studi dell’Aquila.

Innovazione e sostenibilità

L’incontro intende promuovere l’integrazione di competenze cliniche, nutrizionali e tecnologiche. Le nuove soluzioni basate su intelligenza artificiale, telemonitoraggio e robotica assistiva stanno rivoluzionando diagnosi e riabilitazione, rendendo gli interventi riabilitativi sempre più personalizzati.

La sarcopenia colpisce oltre il 40% degli anziani oltre i 75 anni. L’invecchiamento rappresenta una delle sfide più rilevanti per la salute pubblica e per la qualità della vita delle persone, incidendo in modo crescente sul benessere individuale e sulla spesa dei sistemi sanitari. Contrastare la sarcopenia significa preservare autonomia e qualità di vita degli anziani, ma anche migliorare la sostenibilità del sistema sanitario, riducendo ricoveri, complicanze e costi assistenziali.

Il progetto ASTRA-VR: robotica e realtà virtuale per la riabilitazione dell’anziano ospedalizzato

Durante il congresso verrà presentato il progetto ASTRA-VR, un’iniziativa di ricerca sviluppato dall’Università degli studi dell’Aquila in collaborazione con l’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale. L’iniziativa punta a realizzare un sistema integrato di robotica riabilitativa e realtà virtuale immersiva per contrastare la sarcopenia nei pazienti anziani ospedalizzati.

Il sistema prevede un manipolatore robotico collaborativo e scenari virtuali personalizzati in grado di favorire esercizi sicuri, motivati e adattati alle condizioni del paziente, con l’obiettivo di prevenire fragilità e ridurre la durata della degenza.

Accreditamento ECM e riconoscimento universitario

L’evento è accreditato ECM (8 crediti) per il Medico chirurgo nelle discipline di: Geriatria; Medicina fisica e riabilitazione; Medicina dello sport; Endocrinologia; Reumatologia; Medicina generale (Medici di Famiglia); Malattie metaboliche e diabetologia; Ortopedia e traumatologia; Malattie dell’apparato respiratorio; Medicina interna e per le Professioni di: Biologo, Psicologo, Infermiere, Fisioterapista.

L’iniziativa varrà inoltre come Attività Formativa Opzionale (AFO) per gli studenti universitari dell’Università degli Studi dell’Aquila.