Sardegna: il tramonto demografico dell’Isola

In queste ore, il tema della Sardegna è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Negli ultimi 20 anni, l’Isola ha visto una perdita di oltre 85mila residenti, con un tasso di fecondità tra i più bassi d’Italia. Il recente rapporto ‘Mete numeri e idee per riscrivere il futuro dell’Isola’ evidenzia la delicata situazione demografica che potrebbe portare la Sardegna verso un tramonto irreversibile. Le sfide legate alla sostenibilità economica e sociale dell’Isola sono sempre più pressanti, richiedendo strategie e interventi mirati per invertire questa tendenza preoccupante.

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