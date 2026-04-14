Sassari: nuova sede Sfirs per il nord Sardegna

Nelle ultime ore, il tema in tendenza online riguarda Sassari, dove è prevista l’inaugurazione della nuova sede Sfirs per avvicinare gli strumenti alle imprese del nord Sardegna. Questa notizia ha catturato l’attenzione degli utenti, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca.

La presenza della nuova sede Sfirs rappresenta un importante passo per favorire lo sviluppo economico e industriale della zona, offrendo supporto e servizi mirati alle imprese locali. L’inaugurazione è prevista per oggi, confermando l’impegno delle istituzioni nel promuovere l’innovazione e la crescita del territorio.

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