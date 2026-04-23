Savelletri: la nuova apertura di Crazy Pizza

In queste ore, la notizia di apertura di un nuovo locale a Savelletri da parte di Flavio Briatore con il marchio Crazy Pizza è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Dopo il recente flop del Twiga, Briatore sembra puntare nuovamente sulla Puglia, definendo Savelletri come un luogo simile a Porto Cervo e Saint Tropez. Questa novità ha generato grande interesse e curiosità tra il pubblico, che si interroga sulle motivazioni di questa scelta e sulle potenzialità del nuovo locale. Si attendono ulteriori dettagli e sviluppi sull’apertura di Crazy Pizza a Savelletri, mentre gli appassionati possono approfondire online per restare aggiornati su questa iniziativa imprenditoriale.