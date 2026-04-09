Sbti: previsto incremento del 40% entro il 2025

La tendenza del momento è sbti, un argomento che sta catturando l’attenzione online in queste ore. Secondo gli ultimi dati disponibili, la crescita dei target climatici aziendali nel 2025 è stata del 40% a livello mondiale.

La Sustainable Development Goals (SDG) Target Initiative (SBTi) ha riportato che sempre più aziende si stanno impegnando nella definizione di obiettivi di emissione validati. Questo trend positivo evidenzia una maggiore consapevolezza e impegno nel contrastare i cambiamenti climatici.

La notizia è molto ricercata sul web e si posiziona ai vertici delle ricerche sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, è possibile consultare le fonti online per restare aggiornati su questo importante tema.