Scafa: Casa di Comunità, FDI e FI chiedono trasparenza sull’avanzamento dei lavori e l’attivazione dei servizi sanitari promessi

I consiglieri comunali di opposizione di Scafa di Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno partecipato recentemente a un incontro con i vertici dell’assessorato alla sanità e della ASL di Pescara per discutere dello stato di avanzamento della Casa di Comunità di Scafa e di altri interventi sanitari in corso sul territorio.

Secondo quanto riportato durante l’incontro, il processo per la realizzazione della Casa di Comunità è stato avviato tra il 2021 e il 2022 grazie alla collaborazione tra il Comune di Scafa, la Regione Abruzzo e la ASL di Pescara. Il progetto, presentato ufficialmente a Scafa nel marzo 2022, è stato descritto come un investimento cruciale per il potenziamento dell’offerta sanitaria del territorio.

La Casa di Comunità non consiste semplicemente nella ristrutturazione di spazi preesistenti, ma nell’edificazione di una nuova struttura con le infrastrutture necessarie per garantire servizi moderni ed efficienti. Il cantiere si trova attualmente nella fase conclusiva e l’inaugurazione è prevista entro il mese di luglio, con successiva attivazione dei servizi.

I responsabili della ASL hanno spiegato che eventuali ritardi nella realizzazione dell’opera sono stati causati da problematiche procedurali legate all’affidamento dei lavori e non sono attribuibili alla ASL stessa. È stato, inoltre, sottolineato che l’azienda sanitaria ha provveduto ad adeguare economicamente l’intervento per far fronte all’aumento dei costi nel settore delle opere pubbliche.

I consiglieri comunali di opposizione hanno distinto la Casa di Comunità dal progetto CERS, confermando che il primo è finanziato nel contesto del PNRR e rappresenta uno dei principali investimenti sanitari per la zona. Il CERS, invece, è finanziato con risorse regionali e della ASL, e eventuali criticità non influenzeranno direttamente la conclusione della Casa di Comunità.

Durante l’incontro è stato confermato che i servizi sanitari territoriali attuali non sono mai stati interrotti e che alcune delle funzioni previste dalla riorganizzazione sanitaria sono già operative.

I consiglieri comunali hanno manifestato fiducia nella conclusione e attivazione della Casa di Comunità, ma hanno ribadito la necessità di seguire attentamente l’evoluzione della situazione e verificare il rispetto dei tempi stabiliti. Invitano inoltre l’amministrazione comunale a mantenere un dialogo costante con la ASL, collaborando per affrontare eventuali problemi e comunicando in modo trasparente con i cittadini.

La Casa di Comunità rappresenta un’opera pubblica di grande importanza per Scafa e i consiglieri comunali auspicano che, con un impegno collettivo, la struttura possa essere consegnata ai cittadini come un servizio moderno, efficiente e completamente funzionante.