venerdì, Marzo 6, 2026
Eventi e Cultura

Scafa, presentazione del libro “Un sorriso alla vita”: la toccante storia di Giulia, nata prematura ma piena di speranza e coraggio

La piccola Giulia sarà al centro di un’emozionante presentazione sabato 7 marzo alle ore 17.00 nella Sala ex Clarisse, nei pressi della stazione ferroviaria di Scafa (Pe). Il libro intitolato “Un sorriso alla vita”, scritto da Giordano Romano ed edito dalla Masciulli Edizioni, racconta la storia di una bambina nata prematuramente che ha lottato con forza e coraggio per la vita.

Giulia, oggi dodicenne, ha superato ogni ostacolo con amore, ottimismo e speranza. Il tempo sembra essere maturo per condividere la sua storia incredibile che risuona di determinazione e resilienza.

Alla presentazione del libro interverranno importanti figure del territorio, come il sindaco di Scafa Giordano Di Fiore, l’assessore alla cultura Dina D’Alfonso, il parroco Antonello Graziosi, la dirigente scolastica e scrittrice Daniela D’Alimonte e il direttore dell’UOC TIN e neonatologia dell’ospedale di Pescara Susanna di Valerio.

Il moderatore dell’evento, l’editore Alessio Masciulli, sottolinea l’importanza di raccontare storie di speranza come quella di Giulia e invita tutti a credere nel potere dei libri e nell’ottimismo per un futuro migliore.

L’evento, patrocinato dal Comune di Scafa, sarà aperto a tutti coloro che desiderano partecipare e condividere l’emozione di questa storia straordinaria.

