Scalata di Vittur a Plan de Corones

La notizia del manager di Jannik Sinner, Alex Vittur, che investe 10 milioni per acquisire azioni a Plan de Corones, è al centro dell’attenzione in queste ore, posizionandosi ai vertici dei trend online. Vittur, figura di spicco nel business del turismo, sembra puntare in modo deciso su questo importante progetto nell’Alto Adige.

La Kronplatz Holding potrebbe presto vedere Vittur come azionista di riferimento, con possibili ripercussioni nel settore degli impianti sciistici e degli hotel della zona. La mossa del manager di Sinner potrebbe aprire nuove prospettive per lo sviluppo turistico e economico di Plan de Corones.

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