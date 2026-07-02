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Scalatori fermati sul Empire State Building

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Nelle ultime ore, il tema dell’Empire State Building è balzato in cima ai top trend online, attirando l’attenzione di numerosi utenti alla ricerca di notizie fresche. L’ultima aggiornamento feed, datato 2026-07-02 alle 15:50:00, ha rivelato un avvenimento che ha fatto scalpore: due scalatori temerari sono stati arrestati dopo essere stati sorpresi a compiere una scalata non autorizzata al famoso grattacielo di New York.

Secondo le informazioni trapelate, i due avventurieri, Angela Nikolau e Ivan Beerkus, avrebbero raggiunto la cima dell’Empire State Building, dove, in un gesto romantico, avrebbero deciso di fidanzarsi. Tuttavia, la loro impresa non è passata inosservata e le autorità sono intervenute per fermarli, mettendo fine alla loro audace iniziativa.

Questo episodio ha destato scalpore e dibattiti sulle azioni di questi

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