giovedì, Febbraio 19, 2026
Scandicci: cadavere decapitato trovato nell'ex Cnr
Notizie Italia

Scandicci: cadavere decapitato trovato nell'ex Cnr

Mercoledì 18 Febbraio 2026, a Scandicci, un macabro ritrovamento ha scosso la cittadina toscana: il cadavere di una donna decapitata è stato trovato nell’area ex Cnr. Le ipotesi sull’omicidio sono al centro delle indagini in corso.

La notizia, in queste ore, è tra le più ricercate online e si posiziona in cima ai trend sui motori di ricerca. L’orrendo episodio ha gettato luce su una situazione di estrema gravità, suscitando sgomento e preoccupazione nella comunità locale.

La scoperta del corpo senza vita ha generato molte domande e ha portato le autorità ad avviare un’approfondita inchiesta per fare luce su quanto accaduto. La zona dell’ex Cnr a Scandicci è al centro delle attenzioni, e i dettagli emersi finora sono agghiaccianti.

Per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti su questo tema di forte impatto, si invita a consultare le fonti online disponibili.

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici.

