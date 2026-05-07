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Eventi e Cultura

Scanno, domani il Premio nazionale Paolo Borsellino: studenti coinvolti in evento sulla legalità

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Domani, 8 maggio 2026, Scanno (AQ) sarà il palcoscenico del Premio nazionale Paolo Borsellino, un evento organizzato dall’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Scanno Cap. Chiaffredo Bergia M.O.V.M. in collaborazione con il Comune e l’Arma dei Carabinieri. La manifestazione coinvolgerà gli studenti delle scuole primarie e secondarie di Scanno e Sulmona.

L’inizio della giornata sarà alle ore 10.00 in piazza Santa Maria della Valle con un corteo che darà il via alle celebrazioni. Successivamente, si terrà un convegno sulla legalità in piazza San Rocco, con la partecipazione del segretario organizzativo nazionale Uil, Emanuele Ronzoni.

In caso di maltempo, l’evento si svolgerà presso l’hotel Miramonti. Per ulteriori dettagli sul programma completo, è possibile consultare la locandina allegata al comunicato stampa.

Barbara Del Fallo, Responsabile dell’Ufficio stampa Uil Abruzzo, invita tutti i colleghi a partecipare e a dare il proprio contributo a questa importante iniziativa.

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