Scanno, i Sindaci della “Strategia Territoriale” incontrano il nuovo Direttore ASL 1 Abruzzo, Dott. Paolo Costanzi

Si è svolto giovedì 4 dicembre, presso il Municipio del Comune di Scanno, un incontro tra i tredici sindaci dell’Area Interna “Alto Sangro – Valle del Sagittario” e il nuovo Direttore Generale della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Dott. Paolo Costanzi, nominato dalla Regione Abruzzo il 1° settembre 2025. Il Dott. Costanzi era accompagnato dal Dott. Pierpaolo Falchi e dalla Dott.ssa Agata Arquilla, entrambi parte della Direzione Strategica.

Il Sindaco di Scanno, Giovanni Mastrogiovanni, ha dato avvio ai lavori, sottolineando l’importanza dell’incontro, mirato a discutere le problematiche socio-sanitarie dell’area. È stato anche esaminato il programma delle Schede Intervento nel contesto della Strategia Nazionale per le Aree Interne, attualmente in approvazione da parte del Dipartimento della Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo passaggio si rivela cruciale per il miglioramento dei servizi in favore dei territori designati.

Il Dott. Costanzi ha affermato: “Vengo dal territorio, vivo nel territorio e sto dalla parte del territorio”, evidenziando la grave carenza di medici che affligge la zona. Nonostante le 23 posizioni vacanti, solo un medico ha risposto agli incarichi. Ha inoltre presentato un nuovo piano di emergenza/urgenza e un progetto di telemedicina in fase di sviluppo, che potrebbe essere esteso ad altre aree interne. Inoltre, la ASL 1 sta introducendo l’attività libero professionale intramuraria (ALPI), per offrire prestazioni sanitarie sia negli ospedali che nei presidi territoriali.

Il Dott. Pierpaolo Falchi ha aggiunto che la nuova programmazione dell’emergenza è attualmente in fase di analisi presso il CREA, proponendo di integrare un servizio di automedica per affiancare le ambulanze esistenti, migliorando così l’assistenza durante le emergenze. Ha anche sottolineato l’importanza dell’infermiere di comunità, una figura professionale fondamentale per l’assistenza sanitaria territoriale.

Nel corso dell’incontro, la Dott.ssa Arquilla ha evidenziato la necessità di introdurre specializzazioni come il fisiatra e il geriatra, considerando l’elevata percentuale di anziani residenti. Inoltre, ha fatto un appello per potenziare le dotazioni strumentali nei presidi di Pescasseroli e Scanno.

Diversi sindaci hanno partecipato attivamente alla discussione, con il Sindaco di Alfedena, Luigi Milano, che ha sollecitato un incremento dei servizi di telemedicina. Il Sindaco di Opi, Antonio Di Santo, ha portato in luce il crescente ruolo delle farmacie nell’assistenza comunitaria. Infine, il Sindaco di Villalago, Fernando Gatta, ha sollevato la questione delle liste d’attesa e ha sostenuto che le prestazioni specialistiche dovrebbero essere distribuite anche nei presidi territoriali.

Il Dott. Costanzi ha manifestato il suo impegno a “fare tutto il possibile” per risolvere le problematiche sanitarie e migliorare i servizi per la comunità. L’incontro è stato valutato molto proficuo, evidenziando l’importanza della collaborazione tra ASL e amministrazioni locali.

Giovanni Mastrogiovanni ha concluso esprimendo apprezzamento per il confronto, affermando che “la sanità è basilare per tutti, in special modo per i tanti anziani” e ha sollecitato un forte supporto per l’Area Interna al fine di garantire un futuro migliore sia per i residenti che per i visitatori della zona.