sabato, Dicembre 6, 2025
Politica

Scerni, approvato finanziamento da 800mila euro per scuola sostenibile e moderna

Il Comune di Scerni ha annunciato un importante passo avanti nella riqualificazione del patrimonio scolastico con l’approvazione di un finanziamento di circa 800.000 euro da parte del GSE. Questo finanziamento è destinato alla trasformazione del plesso scolastico di Via Dante Alighieri in un edificio a energia quasi zero (NZEB), un progetto ambizioso che si propone di ridurre i consumi energetici, migliorare la sicurezza e garantire un comfort interno elevato.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Marco D’Ercole, ha dichiarato che si tratta di un investimento strategico che si aggiunge ai finanziamenti già ottenuti per il Nido e la mensa GSE sul plesso di via IV Novembre. Questi interventi testimoniano l’impegno dell’Amministrazione nell’ottimizzare gli spazi educativi. “Questo ultimo finanziamento servirà ad ultimare i lavori su una struttura scolastica che rischiava di rimanere chiusa per sempre”, ha sottolineato D’Ercole.

Il sindaco Daniele Carlucci ha enfatizzato l’importanza di edifici scolastici più sicuri e sostenibili, evidenziando come tali investimenti siano fondamentali per garantire la crescita e lo sviluppo degli studenti a Scerni. Carlucci ha promesso che l’Amministrazione comunale continuerà a lavorare per offrire spazi educativi di alta qualità e in linea con le sfide future. Ha inoltre espresso gratitudine ai progettisti e agli uffici che hanno lavorato per accelerare il processo, con l’obiettivo di riaprire la nuova scuola a settembre 2026.

