Scerni, completati i lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico in Contrada San Giacomo: un intervento atteso da vent’anni

Sono stati completati a Scerni i lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico in Contrada San Giacomo, un intervento atteso da circa vent’anni e finalmente realizzato grazie al finanziamento paria a 200 mila euro interamente garantito da fondi del Ministero nell’ambito degli investimenti per la resilienza e la valorizzazione del territorio comunale.

L’opera ha consentito di intervenire su una delle aree più fragili del territorio comunale, dove in occasione di piogge intense si verificavano frequenti problemi di deflusso delle acque meteoriche, con conseguenti allagamenti che interessavano anche le abitazioni della zona. I lavori hanno riguardato la sistemazione e il potenziamento delle opere di regimazione delle acque piovane ordinarie e torrenziali, attraverso il riassetto delle canalizzazioni esistenti e la modifica dell’assetto della strada San Giacomo, così da garantire un convogliamento più sicuro delle acque verso la pineta e il fosso Sant’Angelo, riducendo il rischio idraulico e tutelando residenti e infrastrutture.

Nell’ambito dell’intervento si è inoltre provveduto al rifacimento del manto stradale davanti all’area verde, alla realizzazione della staccionata di delimitazione e alla messa in sicurezza dell’area giochi, restituendo alla comunità uno spazio più fruibile e sicuro.

Il sindaco Daniele Carlucci e l’assessore Marco D’Ercole sottolineano l’importanza di questo intervento per la sicurezza del territorio, affermando che si tratta di un’opera attesa da tanti anni dai cittadini e che permette di risolvere una criticità storica legata alla gestione delle acque meteoriche. La tutela del territorio e la qualità degli spazi pubblici rimangono una priorità della loro amministrazione.

L’amministrazione comunale guarda ora alla valorizzazione complessiva dell’area di Fonte Sant’Angelo, con l’obiettivo di avviare un percorso di rigenerazione urbana che possa trasformarla in un vero e proprio parco urbano, uno spazio verde attrezzato e dedicato alla socialità, al tempo libero e alla fruizione da parte di cittadini e famiglie.

Il sindaco Carlucci e l’assessore D’Ercole aggiungono che questo intervento rappresenta solo un primo passo e che intendono continuare a investire sulla riqualificazione dell’intera area di Fonte Sant’Angelo, rendendola sempre più centrale nella vita della comunità.

L’amministrazione comunale ringrazia le imprese MARINELLI UMBERTO S.R.L. e SCIASCIA DANIELE MOVIMENTI TERRA che hanno eseguito i lavori per la professionalità dimostrata, i tecnici comunali ed esterni coinvolti nella progettazione e gestione dell’intervento e il direttore dei lavori dr. Ranalli Andrea per il prezioso lavoro svolto che ha consentito la realizzazione dell’opera nei tempi previsti.