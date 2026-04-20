Scherma abruzzese: risultati contrastanti tra Bastia Umbra e San Lazzaro di Savena

Nel fine settimana appena trascorso, la scherma abruzzese ha visto i suoi atleti impegnati in importanti competizioni sia a Bastia Umbra che a San Lazzaro di Savena.

Nella 2ª prova nazionale Kinder+Sport Under 14 svoltasi a Bastia Umbra, 14 atleti della Teate Scherma hanno partecipato all’evento, che è stata l’ultimo appuntamento prima dei Campionati Italiani previsti a maggio a Riccione.

Nella categoria Bambine, Angelica Di Santo, Carlotta Gentile e Ginevra Serra hanno rappresentato la squadra. Gentile e Serra sono uscite al primo turno di eliminazione diretta, mentre Di Santo ha superato il primo incontro ma si è fermata successivamente, classificandosi al 56º posto. Nella spada maschile Ragazzi, Andrea Sestieri è stato eliminato al primo assalto di eliminazione diretta.

Nella categoria Allieve, Morgana Trulli è stata fermata al primo turno di eliminazione diretta, mentre Anastasia Gentile non ha partecipato alla gara. Tra i Giovanissimi, Nicola Santoleri ha superato il primo turno di eliminazione diretta ma è uscito al turno successivo. Vinicio Cocco, dopo una buona fase a gironi, ha concluso la sua prova al 49º posto.

Nella categoria Allievi, Leonardo Pietrolungo, Carloantonio Di Giugno e Kevin Nacci sono stati eliminati al primo assalto diretto. Pietrolungo ha ottenuto due vittorie nella fase a gironi. Tra le Ragazze, Mariastella Cipressi ed Emma Del Grosso sono uscite al primo turno di eliminazione diretta, mentre Aurora Di Santo si è fermata al secondo incontro classificandosi 81ª.

Nel frattempo, a San Lazzaro di Savena si è svolta la 5ª prova nazionale del circuito Master, con gli atleti che si sono giocati la qualificazione ai Campionati Nazionali Master in programma a Riccione.

Per il Circolo Scherma L’Aquila 99, Ambra Di Giamberardino ha ottenuto il 5° posto nella sciabola femminile categoria 0. Enzo Di Muzio si è classificato 15° nella sciabola maschile categoria 1. Gino Lucrezi è arrivato al 23° posto nella sciabola maschile categoria 2, all’11° posto nel fioretto maschile categoria 2 e al 70° posto nella spada maschile categoria 2.

Per il Circolo Scherma Pescara, Andrea Vitucci è arrivato al 31° posto nella spada maschile categoria 0, mentre Luca Salis si è classificato al 14° posto nella sciabola maschile categoria 1.

Gli atleti abruzzesi hanno dimostrato ancora una volta grande impegno e determinazione nelle rispettive competizioni, preparandosi al meglio per gli appuntamenti futuri.