Scherma abruzzese trionfa a Torino e Foggia: riconoscimenti e risultati delle gare

La scherma abruzzese conquista importanti riconoscimenti a Torino, con premi meritati e impegni in pedana che confermano il valore dei club della regione. Le ultime gare hanno visto diversi atleti della disciplina mettersi in gioco con determinazione e passione.

Il Club Scherma Pescara e il Club L’Aquila 99 hanno partecipato alla 3° prova del circuito nazionale Master 20 a Terni. Tra gli atleti, Andrea Vitucci, Antonello Altobello e Gabriele Betti si sono distinti nella spada maschile, mentre Antonina Rudnytska e Antonio Berardi hanno affrontato la spada femminile con impegno. Nel frattempo, per il Club Scherma L’Aquila 99, Gino Lucrezi ha ottenuto un buon undicesimo posto nel fioretto maschile, mentre Enzo Di Muzio e le sciabolatrici Cristina Bertollo e Ambra Di Giamberardino hanno messo in mostra le loro abilità sulla pedana.

Oltre alle gare, sono stati assegnati importanti riconoscimenti a figure di spicco della scherma abruzzese. A Torino, durante la Festa della scherma 2026, il delegato Vincenzo De Bartolomeo è stato premiato per la sua dedizione e impegno nel settore. Altri riconoscimenti sono stati assegnati a Fabrizio Lanciani del Circolo Scherma I Marsi e al C.D. Fioretto di Pescara.

Il fine settimana successivo ha visto il Club Scherma Pescara e la Gymnasium Raiano Scherma impegnarsi nella 2° prova nazionale di sciabola maschile e femminile a Foggia. Gli atleti e le atlete hanno dato il massimo, con risultati altalenanti ma sempre caratterizzati da impegno e passione per lo sport.

Il prestigioso terzo posto di Manuela Spica nella categoria Assoluti è stato un traguardo significativo per l’atleta abruzzese, che ha portato in alto il nome della regione con dedizione e talento. La scherma abruzzese continua a distinguersi e ad ottenere importanti successi, confermando la passione e la determinazione degli atleti e dei club che vi partecipano.