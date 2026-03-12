- Spazio Pubblicitario 01 -
venerdì, Marzo 13, 2026
Scherma Abruzzo: ottimi risultati per i club aquilano e pescarese a Napoli...
Scherma Abruzzo: ottimi risultati per i club aquilano e pescarese a Napoli nell’European Veteran Fencing e nel Master Amis

Si è svolta a Napoli, nel weekend scorso, la tappa del circuito European Veteran Fencing (over 40) in contemporanea con la quarta prova del circuito Amis Master italiano (over 24), che ha visto scendere in pedana gli schermidori del Club Scherma L’Aquila 99 e del Club Scherma Pescara.

Per il Club Scherma L’Aquila 99, nella disciplina della sciabola, hanno gareggiato Ambra Di Giamberardino (undicesima nella categoria 0), Enzo Di Muzio (diciassettesimo nella categoria 1), Gino Lucrezi (trentesimo nella categoria 2) e Gianluca Zanzot (quindicesimo nella categoria 2). Mentre, nel fioretto, ha gareggiato Gino Lucrezi (diciottesimo nella categoria 2).

Per il Club Scherma Pescara, nel fioretto sono scesi in pedana Alessandro Maggi (ottavo nella categoria 0) e Valentina Trave (nona nella categoria 0), mentre nella sciabola ha gareggiato Antonio Berardi (quattordicesimo nella categoria 4). Nella spada, invece, sono scesi in pedana Andrea Vitucci (cinquantaduesimo nella categoria 1) e Antonello Altobello (quarantaduesimo nella categoria 2).

Queste prestazioni dimostrano, una volta di più, come la scherma sia uno sport aperto a tutte le età e senza limiti. “La partecipazione dei nostri atleti a questa competizione conferma il valore e la preparazione dei nostri schermidori, che continuano a ottenere risultati significativi nelle varie categorie di gara”, ha dichiarato un rappresentante del Club Scherma L’Aquila 99.

Con risultati positivi e una buona performance in pedana, gli schermidori abruzzesi hanno dimostrato il loro impegno e la loro passione per questo sport. La partecipazione a competizioni di livello nazionale e internazionale è un ulteriore stimolo per continuare ad allenarsi e migliorare costantemente.

