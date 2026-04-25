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Scherma: Manuela Spica sogna l’eccellenza agli Europei U23 di Cagliari

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L’Abruzzo della scherma guarda con orgoglio a Cagliari, dove la schermitrice abruzzese Manuela Spica sarà protagonista ai Campionati Europei Under 23, uno degli appuntamenti più prestigiosi della stagione continentale. Per l’atleta, ormai presenza stabile nel panorama nazionale e internazionale, si tratta di un passaggio fondamentale nel percorso di crescita verso la definitiva consacrazione nel circuito senior.

Manuela Spica, reduce da una stagione positiva, ha saputo confermarsi ad alti livelli soprattutto in campo nazionale, conquistando il bronzo in entrambe le prove Open Assolute. Questi risultati le hanno permesso di consolidare fiducia e ambizioni in vista degli appuntamenti decisivi. La convocazione agli Europei Under 23 di Cagliari rappresenta quindi un riconoscimento importante per il lavoro svolto negli ultimi mesi, caratterizzati da continuità, risultati e una sempre maggiore maturità agonistica.

“Nonostante siamo a fine stagione, rimangono gli appuntamenti più importanti in pedana. Prenderò parte ai campionati europei U23 a Cagliari e successivamente alle gare di Coppa del mondo a Seul e a Lima. Saranno grandi occasioni per giocarsi un posto agli Europei e Mondiali assoluti, quindi cercherò di dare tutta me stessa, ma allo stesso tempo di divertirmi, perché è dalla serenità e della fiducia che si ha in se stessi, che il risultato è dietro l’angolo”, ha dichiarato l’atleta Manuela Spica con determinazione e consapevolezza.

Cagliari rappresenta per Spica molto più di una semplice competizione: è il simbolo di un percorso costruito con sacrificio e costanza, e l’occasione concreta per portare ancora più in alto il nome dell’Abruzzo schermistico. La scherma regionale tifa per lei, pronta a sostenerla in una sfida che può segnare un nuovo, importante capitolo della sua carriera. La giovane schermitrice abruzzese si presenta in pedana con determinazione, consapevolezza e ambizione, pronta a mettersi in gioco e a dare il massimo per raggiungere i suoi obiettivi.

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