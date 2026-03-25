- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Marzo 25, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeSportScherma: Sulmona, campionati U.14 con grandi emozioni e risultati sorprendenti
Sport

Scherma: Sulmona, campionati U.14 con grandi emozioni e risultati sorprendenti

- Spazio Pubblicitario 02 -

Si sono svolti domenica scorsa a Sulmona i campionati regionali U.14 di scherma, che hanno visto la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da tutto l’Abruzzo. La competizione si è rivelata un successo, con un grande entusiasmo da parte dei partecipanti e del pubblico presente sugli spalti.

Nella categoria sciabola femminile, nell’ambito delle Allieve/Ragazze, Ellisa Di Ciocco del Club Scherma Pescara si è aggiudicata il primo posto, seguita da Maria Clara Duta, mentre nella categoria Bambine Lara Campora del Circolo Scherma I Marsi è stata la vincitrice. Nella categoria Giovanissime, Aurora Iocca del Club Scherma L’Aquila ha conquistato il primo posto.

Nel fioretto femminile, Diletta Pedicone del Club Scherma Gymnasium L’Aquila ha vinto nella categoria Bambine, mentre Diletta Pedicone si è piazzata al secondo posto nella categoria Ragazze/Allieve.

Passando alla spada femminile, nell’ambito della categoria Bambine Angelica Di Santo del Circolo Teate Scherma ha ottenuto il primo posto, mentre Aisha Pica è arrivata prima nella categoria Giovanissime.

Nella sciabola maschile, Omar Omasicchio del Club Scherma Pescara si è classificato al primo posto nella categoria Bambini, mentre Alessandro Colasante del Scherma Club Gymnasium L’Aquila ha conquistato il primo posto nella categoria Allievi/Ragazzi.

Infine, per quanto riguarda la spada maschile, Leonardo Pietrolungo è arrivato primo nella categoria Allievi/Ragazzi.

I campionati regionali U.14 di scherma hanno dunque visto sfidarsi giovani promettenti atleti abruzzesi, dimostrando il crescente interesse e la passione per questo sport nella regione.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it