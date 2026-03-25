Scherma: Sulmona, campionati U.14 con grandi emozioni e risultati sorprendenti

Si sono svolti domenica scorsa a Sulmona i campionati regionali U.14 di scherma, che hanno visto la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da tutto l’Abruzzo. La competizione si è rivelata un successo, con un grande entusiasmo da parte dei partecipanti e del pubblico presente sugli spalti.

Nella categoria sciabola femminile, nell’ambito delle Allieve/Ragazze, Ellisa Di Ciocco del Club Scherma Pescara si è aggiudicata il primo posto, seguita da Maria Clara Duta, mentre nella categoria Bambine Lara Campora del Circolo Scherma I Marsi è stata la vincitrice. Nella categoria Giovanissime, Aurora Iocca del Club Scherma L’Aquila ha conquistato il primo posto.

Nel fioretto femminile, Diletta Pedicone del Club Scherma Gymnasium L’Aquila ha vinto nella categoria Bambine, mentre Diletta Pedicone si è piazzata al secondo posto nella categoria Ragazze/Allieve.

Passando alla spada femminile, nell’ambito della categoria Bambine Angelica Di Santo del Circolo Teate Scherma ha ottenuto il primo posto, mentre Aisha Pica è arrivata prima nella categoria Giovanissime.

Nella sciabola maschile, Omar Omasicchio del Club Scherma Pescara si è classificato al primo posto nella categoria Bambini, mentre Alessandro Colasante del Scherma Club Gymnasium L’Aquila ha conquistato il primo posto nella categoria Allievi/Ragazzi.

Infine, per quanto riguarda la spada maschile, Leonardo Pietrolungo è arrivato primo nella categoria Allievi/Ragazzi.

I campionati regionali U.14 di scherma hanno dunque visto sfidarsi giovani promettenti atleti abruzzesi, dimostrando il crescente interesse e la passione per questo sport nella regione.