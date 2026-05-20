Scherma: Sulmona, trionfo abruzzese nella Prova Interregionale Cadetti e Giovani

La sciabola abruzzese si fa strada a Sulmona durante la Prova Interregionale Cadetti e Giovani organizzata dalla Federazione Italiana Scherma.

Nella giornata di gare intensa e combattuta, atleti provenienti da Abruzzo e Molise si sono sfidati sulle pedane, con lo Scherma Club Gymnasium Aquila che ha brillato sia nel torneo maschile che in quello femminile.

Nel tabellone maschile, è stato Filippo Calò a salire sul gradino più alto del podio, confermando il grande momento dello Scherma Club Gymnasium Aquila. Al secondo posto si è piazzato Paolo Di Rocco, anch’egli del club aquilano. Sul terzo gradino del podio Samuele Primo del Club Scherma L’Aquila 99, seguito al quarto posto da Gioacchino Della Pietra della TDL Scherma Campobasso.

Nella prova femminile, Ludovica Bucciferri dello Scherma Club Gymnasium Aquila ha vinto, dimostrando grande maturità agonistica. Al secondo posto Anastasia Zitti del Club Scherma Pescara, mentre il terzo posto è stato conquistato da Giada Scudieri, sempre dello Scherma Club Gymnasium Aquila. Ai piedi del podio Cristiana Mantini del Club Scherma Pescara, seguita da Sofia Cuorpo della TDL Scherma Campobasso e Letizia Colasante dello Scherma Club Gymnasium Aquila.

Le prestazioni viste in pedana hanno messo in luce giovani talenti pronti a emergere nel panorama nazionale della scherma, confermando il livello tecnico della competizione e la forza del territorio abruzzese in questo sport.

La giornata di gare ha regalato spettacolo e emozioni, con atleti provenienti da diverse regioni che si sono dati battaglia in una competizione che continua a regalare soddisfazioni al territorio abruzzese.