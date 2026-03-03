- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Marzo 3, 2026
Sport

Scherma U.23: Abruzzesi in gara a Caorle, De Cesare si ferma alla prima diretta, Bevilacqua 29esima

A Caorle si sono svolti i campionati italiani U.23 che hanno visto la partecipazione di diversi atleti abruzzesi, confermando l’ottimo stato di salute della scherma tricolore.

Per Teate Scherma hanno gareggiato Giuseppe De Cesare, Arianna Bevilacqua e Bianca Falcone nella spada. De Cesare si è fermato alla prima diretta classificandosi al 247º posto, mentre Falcone e Bevilacqua hanno entrambe superato la prima diretta. Falcone è giunta al 97º posto, mentre Bevilacqua ha raggiunto l’assalto per le 16 con un punteggio di 15-13, posizionandosi al 29º posto.

Per il Club Scherma Pescara ha gareggiato Mario Cerino, che si è fermato alla prima diretta dopo aver superato il girone.

I prossimi appuntamenti impegneranno i club abruzzesi nelle prossime settimane, mantenendo alta l’entusiasmo e la passione dei giovani schermidori. Forza ragazzi!

