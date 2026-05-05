- Spazio Pubblicitario 01 -
martedì, Maggio 5, 2026
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeAttualitàSchiavi di Abruzzo, proteste contro il progetto eolico “Schiavi 2”: diffida alla...
Attualità

Schiavi di Abruzzo, proteste contro il progetto eolico “Schiavi 2”: diffida alla Regione per usi civici polemici

- Spazio Pubblicitario 02 -

Il progetto eolico “Schiavi 2” nel Comune di Schiavi di Abruzzo è al centro di polemiche e critiche per presunte irregolarità procedurali legate alla presenza di usi civici sulle aree interessate. Una diffida è stata inviata alla Regione Abruzzo da parte di Antonio Di Pasquale, attivista e tecnico, che contesta la legittimità del procedimento autorizzativo.

Il progetto proposto da Edison Rinnovabili S.p.A. per la realizzazione di 27 aerogeneratori è stato messo sotto accusa a causa della presenza di terreni gravati da uso civico, su cui dovrebbero sorgere le pale eoliche. Nonostante ciò, il proponente sembra basare la sua soluzione su una futura “sdemanializzazione”, senza però fornire alcuna prova concreta della fattibilità di tale operazione.

La diffida inviata sottolinea che i vincoli relativi agli usi civici devono essere risolti prima dell’avvio del procedimento autorizzativo, in conformità con il quadro normativo vigente. Antonio Di Pasquale dichiara: “La disponibilità delle aree non esiste, è solo ipotizzata. Il procedimento è radicalmente viziato dalla presenza di queste aree gravate da uso civico”.

La richiesta è chiara: la Regione Abruzzo deve verificare la reale natura e consistenza dei vincoli, accertare l’assenza di procedimenti validi in materia di usi civici e valutare l’incompatibilità tra quanto dichiarato e la normativa attuale. In caso di mancato riscontro, si procederà con un contenzioso amministrativo.

Il progetto eolico “Schiavi 2” potrebbe diventare un precedente importante per la gestione dei beni collettivi e il rispetto delle regole fondamentali. Antonio Di Pasquale conclude: “Non si possono aggirare le regole ipotizzando soluzioni future: la legalità viene prima di tutto”.

La situazione è attualmente in fase di valutazione e si attendono ulteriori sviluppi riguardanti la vicenda.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it