Schiavi di Abruzzo: Rischio Avifaunistico, Mancato Piano Acustico, Chi Sta Tutelando il Territorio?

Il territorio di Schiavi di Abruzzo risulta coinvolto in una serie di questioni legate alla gestione degli impianti eolici, agli usi civici, alla sensibilità avifaunistica e alla mancata zonizzazione acustica. Una serie di interrogativi sono stati sollevati sul ruolo svolto dal Comune, dalla Regione Abruzzo e dagli enti di controllo nella tutela del territorio.

Dopo aver evidenziato problemi legati agli usi civici, alle convenzioni economiche e all’individuazione di aree ‘idonee’ per gli impianti eolici, emerge ora un’altra criticità: l’assenza del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale. Questo strumento è fondamentale per individuare le aree più sensibili all’inquinamento acustico e pianificare correttamente lo sviluppo del territorio.

In particolare, la Valutazione di Impatto Acustico del progetto “Schiavi 2” ha evidenziato che il Comune di Schiavi di Abruzzo non dispone ancora del Piano di Classificazione Acustica previsto dalla legge. Questa mancanza è particolarmente preoccupante considerando che il territorio è classificato come ad elevato rischio per le specie di uccelli protette e migratrici.

La situazione si complica ulteriormente considerando che parte degli impianti eolici esistenti e del progetto “Schiavi 2” interessano un’area riconosciuta a livello internazionale come di fondamentale importanza per la conservazione dell’avifauna e della biodiversità.

Le responsabilità non possono essere attribuite solo al Comune, ma coinvolgono anche la Regione Abruzzo e ARPA Abruzzo. Si pongono quindi domande sulle verifiche svolte dalla Regione Abruzzo nelle procedure autorizzative e sul ruolo di ARPA Abruzzo nel segnalare questa situazione e richiedere adeguamenti.

La mancanza del Piano di Classificazione Acustica rappresenta una criticità in un territorio caratterizzato da elevata sensibilità ambientale. È fondamentale garantire il rispetto delle norme per la tutela dell’ambiente, del territorio e della salute pubblica. I cittadini hanno il diritto di conoscere la verità e di capire chi sta tutelando il territorio e perché.

La vicenda di Schiavi di Abruzzo solleva quindi importanti questioni sulla gestione del territorio e sull’applicazione delle normative ambientali. È necessario un approfondimento istituzionale per affrontare e risolvere le problematiche emerse, garantendo la tutela dell’ambiente e della comunità locale.