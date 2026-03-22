Sci oggi: ultima gara di Super G a Lillehammer

Oggi, Domenica 22 Marzo 2026, gli appassionati di sci sono concentrati sull’ultimo super G della stagione che si tiene a Lillehammer. In particolare, si disputa il Super G femminile, con la partenza prevista alle 10:15. Tra le atlete in gara, spicca la presenza di Goggia, che si gioca le sue chance di Coppa del mondo. Un momento cruciale per gli amanti degli sport invernali.

Le finali di Coppa del mondo 2026 stanno attirando l’attenzione di molti appassionati, con la competizione che si tiene a Lillehammer. Il super G femminile è uno degli eventi principali di questa giornata, con atlete come Melesi e Pirovano che si stanno battendo per prime posizioni. Tuttavia, l’attenzione è tutta per Goggia, che si gioca tutto in questa gara.

La competizione è molto seguita online, essendo in cima ai top trend sui motori di ricerca. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile approfondire la situazione online, dove si trovano tutte le informazioni più recenti riguardo a questa emozionante giornata di sci.