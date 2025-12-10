Sciopero 10 dicembre: rifiuti a rischio

Mercoledì 10 dicembre 2025 in tutta Italia è in programma uno sciopero nazionale di 24 ore del settore dell’igiene ambientale. La protesta riguarda la raccolta dei rifiuti, la pulizia urbana e una serie di servizi collegati, con possibili disagi in numerose città e Comuni, sia per le aziende pubbliche sia per quelle private che gestiscono il servizio. Lo stop arriva a poche settimane da un precedente sciopero di categoria e si inserisce in una settimana già segnata da altre mobilitazioni nazionali.

Di cosa si tratta: uno stop di 24 ore nell’igiene urbana

Lo sciopero del 10 dicembre è stato proclamato dalle organizzazioni sindacali di categoria Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Fiadel per l’intera giornata, su tutti i turni di lavoro che iniziano il 10 dicembre. Riguarda i lavoratori delle aziende che applicano il CCNL unico dei Servizi ambientali, pubblico e privato, sottoscritto il 18 maggio 2022 e in scadenza al 31 dicembre 2024.

L’astensione collettiva coinvolge quindi: addetti alla raccolta porta a porta, conducenti dei mezzi, operatori dello spazzamento stradale, personale dei centri di raccolta e dei punti informativi, oltre al personale amministrativo e tecnico del comparto.

Chi sciopera e dove: coinvolte aziende pubbliche e private

Il 10 dicembre sono interessate tutte le imprese di igiene urbana che applicano il CCNL dei servizi ambientali: dalle grandi multiutility ai gestori locali che operano per conto di Comuni e consorzi. Le comunicazioni diffuse da varie amministrazioni locali avvisano che lo sciopero:

dura 24 ore, con riferimento ai turni che hanno inizio nella giornata del 10 dicembre;

prevede comunque il rispetto dei servizi minimi essenziali, come stabilito dalla legge 146/90 e dagli accordi di settore.

Molti Comuni hanno già diffuso avvisi per la cittadinanza, invitando gli utenti a esporre i contenitori secondo il normale calendario ma a ritirarli entro la giornata qualora non venissero svuotati, con recupero dei rifiuti nei turni successivi.

Quali servizi sono a rischio il 10 dicembre

L’impatto dello sciopero può variare da città a città in base all’adesione dei lavoratori, ma in generale sono considerati a rischio:

lo spazzamento meccanizzato e manuale delle strade;

gli sportelli al pubblico e i call center dedicati alla gestione del servizio rifiuti.

Restano invece garantiti i servizi considerati indispensabili, come la raccolta in particolare di:

scuole, caserme e altri presidi sensibili;

interventi urgenti per motivi di igiene e sicurezza pubblica.

Le aziende e i Comuni sottolineano che eventuali raccolte non effettuate verranno recuperate nei turni ordinari successivi, invitando i cittadini alla collaborazione per limitare accumuli e conferimenti impropri.

Perché si sciopera: il nodo del contratto e delle condizioni di lavoro

Alla base dello sciopero del 10 dicembre c’è il perdurare delle criticità nella trattativa per il rinnovo del contratto nazionale dei servizi ambientali. Dopo un tentativo di conciliazione fallito nel corso dell’estate e una precedente giornata di sciopero il 17 ottobre, i sindacati hanno deciso una nuova mobilitazione.

Le principali rivendicazioni riguardano:

un adeguamento salariale che tuteli il potere d’acquisto, in un contesto di inflazione e aumento dei costi di vita;

che tuteli il potere d’acquisto, in un contesto di inflazione e aumento dei costi di vita; il riconoscimento del carattere usurante e rischioso del lavoro nell’igiene ambientale, con maggior attenzione a salute e sicurezza;

del lavoro nell’igiene ambientale, con maggior attenzione a salute e sicurezza; l’aggiornamento degli inquadramenti professionali e delle progressioni di carriera;

e delle progressioni di carriera; più tutele negli appalti e subappalti, per evitare peggioramenti delle condizioni economiche e normative in caso di cambio gestore.

La protesta viene presentata come un’azione a difesa della dignità e della sicurezza di chi lavora ogni giorno nella gestione dei rifiuti, un settore essenziale per la vita delle città ma spesso percepito come marginale.

La giornata del 10 dicembre e il contesto della settimana di scioperi

Quello del 10 dicembre è solo uno dei tasselli di una settimana complessa per servizi e trasporti. Nelle stesse ore, infatti, si sovrappone anche uno sciopero di 48 ore del personale marittimo e amministrativo di alcune compagnie di navigazione, con criticità sui collegamenti via mare, mentre due giorni dopo, il 12 dicembre, è previsto lo sciopero generale nazionale che coinvolgerà trasporti, scuola, sanità e altri comparti.

Per mercoledì 10 dicembre, però, l’attenzione principale resta sul comparto rifiuti: in molte città sono attesi cassonetti più pieni del solito, possibili cumuli di sacchi nelle zone servite dal porta a porta e ritardi nella pulizia delle strade.

Cosa devono fare i cittadini

Alla luce dello sciopero nazionale, i Comuni invitano i cittadini a:

seguire con attenzione gli avvisi ufficiali del proprio Comune o del gestore del servizio;

del proprio Comune o del gestore del servizio; esporre i contenitori nei giorni e orari previsti, ma ritirarli se non vengono svuotati entro la giornata;

entro la giornata; evitare conferimenti fuori orario o abbandoni di rifiuti su strada, che aggraverebbero la situazione;

rimandare, se possibile, lo smaltimento di ingombranti o quantità eccezionali di rifiuti ai giorni successivi.

In sintesi, il 10 dicembre 2025 sarà una giornata di disagi soprattutto sul fronte rifiuti, ma anche un passaggio chiave nel confronto tra sindacati e datori di lavoro per il rinnovo del contratto di settore. Per ridurre l’impatto sulle città, sarà decisiva la collaborazione tra istituzioni, aziende e cittadini.