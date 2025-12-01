Sciopero 12 dicembre, Italia a rischio disagi

Il mese di dicembre 2025 si preannuncia complesso per chi deve spostarsi, lavorare o organizzare consegne. Il momento più delicato sarà venerdì 12 dicembre, quando è stato proclamato uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà numerosi settori pubblici e privati, con possibili ripercussioni su trasporti, scuola e servizi al cittadino.

Lo sciopero generale del 12 dicembre 2025

Lo sciopero del 12 dicembre è stato indetto per l’intera giornata di lavoro e riguarda la maggior parte dei comparti pubblici e privati, compresi gli appalti e i servizi strumentali. L’astensione è prevista su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle norme che garantiscono le prestazioni essenziali, in particolare nei servizi di pubblica utilità e in ambito sanitario.

La mobilitazione è stata proclamata dalla Cgil contro la legge di bilancio 2026 e per chiedere interventi su salari, pensioni, sanità, fisco e contrasto alla precarietà. Nel corso della giornata sono previste anche manifestazioni e iniziative nelle principali città italiane.

Treni e trasporti pubblici: orari e fasce a rischio

Tra i settori più coinvolti ci sono i trasporti. Per il trasporto ferroviario lo sciopero generale del 12 dicembre è articolato dalle 00.01 alle 21.00, con possibili ritardi e cancellazioni su treni a lunga percorrenza e servizi regionali. Le aziende sono tenute a garantire le fasce orarie protette e i servizi minimi, ma la raccomandazione per i viaggiatori è di verificare in anticipo la situazione sui canali ufficiali.

Disagi sono attesi anche nel trasporto pubblico locale, con autobus, tram e metropolitane potenzialmente ridotti o sospesi in diverse città. Le modalità variano a seconda dei territori e delle aziende di trasporto, con orari specifici comunicati a livello locale e con l’obbligo, anche in questo caso, di assicurare i servizi essenziali nelle fasce di maggiore afflusso.

Scuola e uffici pubblici: rischio lezioni saltate

Lo sciopero generale interessa anche il comparto istruzione e il personale degli enti pubblici. Nelle scuole di ogni ordine e grado, dagli istituti primari fino alle università, la regolare attività didattica potrebbe subire variazioni in base all’adesione di docenti e personale amministrativo.

Molti istituti stanno informando famiglie e studenti sulla possibilità di sospensione delle lezioni o di riduzione del servizio. Anche negli uffici pubblici potrebbero verificarsi rallentamenti o chiusure parziali degli sportelli, con servizi garantiti soprattutto per le prestazioni considerate urgenti o non rinviabili.

Sanità e servizi essenziali

Nel settore sanitario lo sciopero riguarda una parte del personale, ma nel rispetto delle norme sui servizi pubblici essenziali. Le prestazioni urgenti e le attività indifferibili devono essere comunque assicurate: pronto soccorso, emergenze e assistenza critica restano operative. Alcune prestazioni programmate, come visite e controlli, potrebbero essere ripianificate in altre date.

Aerei, spedizioni e consegne: non solo il 12 dicembre

Per la giornata del 12 dicembre il trasporto aereo è esentato dallo sciopero generale nazionale, e quindi non sono previsti blocchi specifici legati a questa mobilitazione. Ciò non esclude che possano verificarsi rallentamenti indiretti legati all’afflusso ai terminal o ad altre criticità organizzative, ma i voli non rientrano formalmente nel perimetro dello sciopero del 12.

Dicembre resta comunque un mese sensibile per chi vola o aspetta consegne. Nei giorni successivi sono in programma altre agitazioni nel comparto aereo e nella logistica: in particolare, intorno alla metà del mese è previsto uno sciopero che coinvolgerà personale di Vueling, Air France-KLM e ITA Airways, insieme ad alcune categorie del settore handling e dei servizi aeroportuali, con possibili ritardi e cancellazioni nelle fasce orarie interessate.

A ridosso delle festività natalizie è inoltre annunciato uno sciopero di 72 ore nel settore della logistica e del trasporto merci, che potrà incidere su spedizioni e consegne in un periodo già intenso per la distribuzione di pacchi e prodotti acquistati online.

Come prepararsi alla giornata del 12 dicembre

Per chi deve viaggiare in treno o con i mezzi pubblici il 12 dicembre, la prima indicazione è quella di consultare i siti ufficiali delle aziende di trasporto, le app dedicate e gli avvisi diffusi sui canali informativi istituzionali. In molti casi vengono pubblicati elenchi di treni garantiti, fasce orarie di maggior tutela e informazioni su eventuali sostituzioni con servizi alternativi.

Le famiglie con figli in età scolare possono verificare le comunicazioni inviate da scuole e istituti, che spesso segnalano in anticipo le possibili variazioni dell’orario o la sospensione delle lezioni. Per chi ha appuntamenti in strutture sanitarie o uffici pubblici, è utile controllare eventuali avvisi su rinvii o rimodulazioni degli orari di ricevimento.

In generale, la giornata del 12 dicembre 2025 richiederà un po’ di organizzazione in più, con la consapevolezza che il mese di dicembre sarà costellato da ulteriori scioperi, in particolare nei trasporti e nella logistica, che potranno avere effetti sui viaggi e sulle consegne in vista delle festività.