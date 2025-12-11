Sciopero 12 dicembre, treni e scuola a rischio

Venerdì 12 dicembre 2025 sarà una giornata delicata per chi deve spostarsi o portare i figli a scuola. È stato proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolge diversi settori pubblici e privati, con particolare impatto su trasporti e istruzione.

Sciopero dei treni: orari e fasce di garanzia

Per il trasporto ferroviario lo stop è previsto indicativamente dalle 00.01 alle 21.00 e riguarda il personale di varie imprese ferroviarie. In questa fascia oraria treni regionali, a media e lunga percorrenza potranno subire cancellazioni, ritardi e limitazioni di percorso.

Restano attive le consuete fasce di garanzia per il servizio regionale nei giorni feriali: i treni considerati essenziali continuano a circolare tra le 6.00 e le 9.00 del mattino e tra le 18.00 e le 21.00. Alcuni collegamenti a lunga percorrenza inseriti negli elenchi dei servizi minimi risultano assicurati, mentre i treni che si trovano già in viaggio all’inizio dello sciopero sono garantiti solo entro un’ora dall’avvio della protesta.

Trasporto pubblico locale, possibili disagi in città

Disagi sono possibili anche sul trasporto pubblico locale. In molte città autobus, tram e metropolitane potranno fermarsi per l’intera giornata o per parte di essa, con modalità diverse da territorio a territorio e fasce orarie di garanzia fissate dalle singole aziende.

In alcuni capoluoghi è previsto un servizio più regolare, in altri lo stop potrebbe essere più esteso. Per questo motivo viene raccomandato agli utenti di verificare gli avvisi aggiornati sui canali ufficiali delle società di trasporto, per avere indicazioni puntuali su orari e corse garantite.

Scuola, lezioni a rischio e avvisi alle famiglie

Lo sciopero riguarda anche il mondo della scuola. L’astensione dal lavoro può coinvolgere personale docente, Ata e dirigenti scolastici, con possibili riduzioni di orario, lezioni sospese o classi accorpate. La situazione potrà variare da istituto a istituto, in base all’adesione del personale.

Le singole scuole stanno informando le famiglie tramite circolari, registri elettronici e avvisi pubblicati sui propri siti. I genitori sono invitati a consultare le comunicazioni ufficiali per sapere se le lezioni si svolgeranno regolarmente o con orari ridotti.

Altri settori coinvolti e motivazioni della protesta

Alla giornata di mobilitazione aderiscono anche altri comparti dei servizi, tra cui in diversi casi sanità, enti locali e igiene urbana, con modalità e iniziative definite a livello territoriale. In molte città sono previste assemblee, presidi e manifestazioni.

Lo sciopero punta a richiamare l’attenzione su temi legati alla legge di bilancio, alla difesa dei salari, alla tutela dei servizi pubblici e alle condizioni di lavoro, con rivendicazioni che riguardano lavoratori, pensionati e giovani.

Cosa fare il 12 dicembre

Per chi deve mettersi in viaggio o organizzare la giornata di venerdì 12 dicembre, il consiglio è di controllare in anticipo gli orari dei treni, le eventuali corse garantite e le comunicazioni di scuole e aziende di trasporto locale.

Pianificare con anticipo spostamenti e impegni, tenendo conto della possibilità di cancellazioni o ritardi, può ridurre i disagi e consentire di gestire al meglio una giornata che si annuncia complessa per la mobilità e per la normale attività scolastica.