Sciopero 28 novembre, atm: orari e fasce garantite

Lo sciopero generale del 28 novembre 2025, proclamato da diverse sigle sindacali di base, coinvolge trasporti, scuola, sanità e pubblica amministrazione su tutto il territorio nazionale. Anche a Milano sono previsti disagi per chi si sposta con mezzi pubblici, con metro, tram e bus atm a rischio cancellazioni e riduzioni di frequenza al di fuori delle fasce di garanzia.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, lo sciopero del 28 novembre si inserisce nel quadro di una mobilitazione nazionale che interessa anche i collegamenti ferroviari e il trasporto aereo, con possibili ritardi e cancellazioni in molte città italiane. A Milano, secondo le informazioni diffuse sulle principali testate e sui canali informativi dedicati, atm garantirà il servizio esclusivamente nelle fasce tutelate dalla legge, mentre nel resto della giornata si potranno registrare sospensioni e tempi di attesa più lunghi su metropolitana, tram e linee di superficie.

Le indicazioni attualmente disponibili segnalano come fasce orarie garantite, in linea con la normativa per il trasporto pubblico locale, le ore del mattino e del pomeriggio: indicativamente dalle 6.00 alle 8.45 e dalle 15.00 alle 18.00. In questi intervalli il servizio atm dovrebbe essere regolare o comunque assicurato in misura minima, mentre al di fuori di tali orari sono possibili soppressioni di corse, riduzioni del servizio e maggiore affollamento a bordo dei mezzi. L’azienda ha annunciato che comunicherà i dettagli definitivi delle fasce di garanzia e delle eventuali rimodulazioni del servizio in prossimità della data dello sciopero, invitando gli utenti a consultare gli avvisi aggiornati prima di mettersi in viaggio.

Lo sciopero del 28 novembre si affianca inoltre a ulteriori agitazioni nel settore dei trasporti che interessano lo stesso periodo. Nel solo ambito milanese è stato annunciato anche uno sciopero specifico di atm per domenica 30 novembre, indetto da un’altra organizzazione sindacale, con possibili ripercussioni su bus, tram e metropolitana in un giorno diverso rispetto allo sciopero generale. Questo rende ancora più importante per chi si muove in città verificare con attenzione le date, le fasce orarie garantite e le modalità di servizio per evitare disagi aggiuntivi.

Nel complesso, lo sciopero 28 novembre e le iniziative collegate nel settore del trasporto pubblico locale, compresa atm, potranno avere un impatto rilevante sugli spostamenti quotidiani. Per ridurre i disagi è consigliabile, ove possibile, programmare con anticipo i propri percorsi, valutare alternative di viaggio e monitorare gli aggiornamenti forniti dai canali ufficiali di informazione sul traffico e sul servizio.