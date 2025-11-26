- Spazio Pubblicitario 01 -
mercoledì, Novembre 26, 2025
- Spazio Pubblicitario 01 -
HomeNotizie ItaliaSciopero 28 novembre, stop ai servizi: tutti i dettagli
Notizie Italia

Sciopero 28 novembre, stop ai servizi: tutti i dettagli

- Spazio Pubblicitario 02 -

Lo sciopero 28 novembre sarà uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolgerà ampia parte dei settori pubblici e privati. La mobilitazione, proclamata da diversi sindacati di base, scatterà dalle 21.00 di giovedì 27 novembre alle 21.00 di venerdì 28 novembre e interesserà trasporti, scuola, sanità, pubblica amministrazione e, in molti casi, anche il mondo dell’informazione.

I promotori dello sciopero 28 novembre – tra cui CUB, USB, Cobas, Adl Cobas, Clap, Sial Cobas, SGB, Si Cobas, Fisi, Usi e altre sigle – contestano la manovra economica 2026 e chiedono aumenti salariali, l’introduzione di un salario minimo non inferiore a 12 euro l’ora, la riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione, più risorse per sanità, scuola e trasporti e minori stanziamenti per le spese militari. Tra le rivendicazioni rientrano anche il contrasto al lavoro precario e il rinnovo dei contratti fermi da anni.

Nei trasporti si prevede l’impatto più visibile: il gruppo Ferrovie dello Stato, così come le altre imprese ferroviarie, ha annunciato uno sciopero di 24 ore nella stessa finestra 21.00–21.00, con possibili cancellazioni e ritardi sia per i treni a lunga percorrenza sia per i regionali. Saranno comunque garantite le fasce orarie di maggiore affluenza, in particolare nella mattinata e nella fascia serale, indicativamente tra le 6.00 e le 9.00 e tra le 18.00 e le 21.00, con un elenco di treni “minimi” assicurati.

Disagi sono attesi anche nel trasporto pubblico locale: aziende come Atac a Roma e le principali realtà metropolitane e regionali hanno ricevuto proclamazioni di sciopero di 24 ore, con servizio garantito solo nelle fasce tutelate per legge (al mattino e nel tardo pomeriggio, con orari che variano da città a città). In molte amministrazioni locali, inoltre, sono previste adesioni tra il personale degli uffici comunali, provinciali e regionali, con possibili rallentamenti nelle attività di sportello e nei servizi interni.

Lo sciopero 28 novembre riguarda in modo esteso anche scuola e sanità: le sigle che hanno aderito alla protesta hanno annunciato l’astensione dal lavoro del personale docente e ATA, con rischio di lezioni sospese e orari ridotti, mentre negli ospedali e nelle strutture sanitarie saranno garantiti esclusivamente i servizi minimi essenziali e le urgenze, come previsto dalla normativa sugli scioperi nei servizi pubblici. In diversi capoluoghi sono state annunciate manifestazioni, cortei e presìdi davanti a prefetture e luoghi simbolo delle città.

Nel complesso, il 28 novembre si profila come una giornata a forte rischio di disagi per chi viaggia e per chi deve accedere a servizi pubblici. Gli utenti sono invitati a verificare gli aggiornamenti sui siti ufficiali di aziende di trasporto, amministrazioni, scuole e strutture sanitarie, con particolare attenzione agli orari delle fasce garantite e alle comunicazioni locali che dettagliano modalità e durata dell’astensione dal lavoro.

- Spazio Pubblicitario 03 -
- Spazio Pubblicitario 04 -

Condividi questo articolo

Condividi l'articolo sui social o invialo tramite whatsapp ai tuoi contatti: clicca su una delle icone qui in basso e contribuisci anche tu a diffondere notizie e contenuti! Per te è un piccolo gesto, ma di grande importanza per la diffusione dell'informazione on-line.

- Spazio Pubblicitario 05 -
LEGGI ANCHE
- Spazio Pubblicitario 06 -

FOCUS PROFESSIONISTI E PMI

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 07 -

RUBRICHE

Carica altri
- Spazio Pubblicitario 08 -

Ultime

Carica altri

RECENSIONI PRODOTTI

Carica altri

AbruzzoNews24 - L'Abruzzo in tempo reale.
Dal 2009 raccontiamo l'Abruzzo attraverso notizie, comunicati stampa, approfondimenti meteo e scientifici, rubriche e focus tematici. Siamo tra i primi e più longevi quotidiani on-line d'Abruzzo, con 15 anni di attività e migliaia di articoli pubblicati.

Redazione: redazione@abruzzonews24.com
Rettifiche: reclami@abruzzonews24.com
Privacy: privacy@abruzzonews24.com

Info e Contatti

AbruzzoNews24, testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Chieti con proc. n.549 del 27/10/2009 - Direttore: Gilberto Di Nicola (Iscriz. O.d.G. Abruzzo n. 132261) - Editore: GDN Web Agency - P.Iva: 03158450597 - REA: LT 307407 - P.e.c. gdnwebagency@pec.it