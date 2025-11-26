Sciopero 28 novembre, stop ai servizi: tutti i dettagli

Lo sciopero 28 novembre sarà uno sciopero generale nazionale di 24 ore che coinvolgerà ampia parte dei settori pubblici e privati. La mobilitazione, proclamata da diversi sindacati di base, scatterà dalle 21.00 di giovedì 27 novembre alle 21.00 di venerdì 28 novembre e interesserà trasporti, scuola, sanità, pubblica amministrazione e, in molti casi, anche il mondo dell’informazione.

I promotori dello sciopero 28 novembre – tra cui CUB, USB, Cobas, Adl Cobas, Clap, Sial Cobas, SGB, Si Cobas, Fisi, Usi e altre sigle – contestano la manovra economica 2026 e chiedono aumenti salariali, l’introduzione di un salario minimo non inferiore a 12 euro l’ora, la riduzione dell’orario di lavoro a parità di retribuzione, più risorse per sanità, scuola e trasporti e minori stanziamenti per le spese militari. Tra le rivendicazioni rientrano anche il contrasto al lavoro precario e il rinnovo dei contratti fermi da anni.

Nei trasporti si prevede l’impatto più visibile: il gruppo Ferrovie dello Stato, così come le altre imprese ferroviarie, ha annunciato uno sciopero di 24 ore nella stessa finestra 21.00–21.00, con possibili cancellazioni e ritardi sia per i treni a lunga percorrenza sia per i regionali. Saranno comunque garantite le fasce orarie di maggiore affluenza, in particolare nella mattinata e nella fascia serale, indicativamente tra le 6.00 e le 9.00 e tra le 18.00 e le 21.00, con un elenco di treni “minimi” assicurati.

Disagi sono attesi anche nel trasporto pubblico locale: aziende come Atac a Roma e le principali realtà metropolitane e regionali hanno ricevuto proclamazioni di sciopero di 24 ore, con servizio garantito solo nelle fasce tutelate per legge (al mattino e nel tardo pomeriggio, con orari che variano da città a città). In molte amministrazioni locali, inoltre, sono previste adesioni tra il personale degli uffici comunali, provinciali e regionali, con possibili rallentamenti nelle attività di sportello e nei servizi interni.

Lo sciopero 28 novembre riguarda in modo esteso anche scuola e sanità: le sigle che hanno aderito alla protesta hanno annunciato l’astensione dal lavoro del personale docente e ATA, con rischio di lezioni sospese e orari ridotti, mentre negli ospedali e nelle strutture sanitarie saranno garantiti esclusivamente i servizi minimi essenziali e le urgenze, come previsto dalla normativa sugli scioperi nei servizi pubblici. In diversi capoluoghi sono state annunciate manifestazioni, cortei e presìdi davanti a prefetture e luoghi simbolo delle città.

Nel complesso, il 28 novembre si profila come una giornata a forte rischio di disagi per chi viaggia e per chi deve accedere a servizi pubblici. Gli utenti sono invitati a verificare gli aggiornamenti sui siti ufficiali di aziende di trasporto, amministrazioni, scuole e strutture sanitarie, con particolare attenzione agli orari delle fasce garantite e alle comunicazioni locali che dettagliano modalità e durata dell’astensione dal lavoro.