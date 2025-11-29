Sciopero 30 novembre: metro e bus Atm si fermano. Tutti i dettagli

Nuova giornata di disagi per chi si muove con i mezzi pubblici a Milano e nell’hinterland: domenica

30 novembre 2025 è previsto uno sciopero di 4 ore del Gruppo Atm, con possibili

ripercussioni su metropolitana, tram, autobus e funicolare Como–Brunate. L’agitazione arriva a poche ore di distanza

dallo sciopero generale del 28 novembre e chiude un weekend particolarmente delicato per la mobilità.

Chi sciopera e quando: gli orari dello stop del 30 novembre

Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato Confial-Trasporti e riguarda il personale delle

società del Gruppo Atm, compresa NET nei bacini di Trezzo e Monza, oltre alla funicolare

Como–Brunate. La durata complessiva è di 4 ore, ma con orari diversi a seconda dell’area:

Milano e bacino Atm / NET Trezzo : linee a rischio dalle 8:45 alle 12:45 ;

: linee a rischio dalle ; Monza e provincia (NET Monza) : linee a rischio dalle 14:50 alle 18:50 ;

: linee a rischio dalle ; Funicolare Como–Brunate: servizio a rischio dalle 8:30 alle 12:30.

Al di fuori di queste finestre orarie il servizio è annunciato come regolare, pur con la possibilità di qualche

ritardo residuo nella fase immediatamente successiva alla ripresa.

Cosa succede a Milano: metro, bus e tram a rischio per 4 ore

A Milano lo sciopero di domenica 30 novembre interessa l’intera rete Atm:

metropolitane (M1, M2, M3, M4, M5);

(M1, M2, M3, M4, M5); tram e filobus in città;

in città; autobus urbani e interurbani gestiti da Atm e NET nel bacino di Trezzo.

Nella fascia oraria 8:45–12:45 le linee «potrebbero non essere garantite», come

indicato dall’azienda: questo significa che sono possibili cancellazioni di corse, riduzione delle

frequenze e attese più lunghe sia in metropolitana sia in superficie. L’impatto effettivo dipenderà dal

livello di adesione dei lavoratori allo sciopero.

Poiché si tratta di una domenica, non si applicano le classiche “fasce di garanzia” dei giorni

feriali, ma Atm invita comunque gli utenti a verificare in tempo reale lo stato del servizio sui

propri canali ufficiali (sito, app e social) prima di mettersi in viaggio.

Monza, provincia e funicolare Como–Brunate

Lo sciopero del 30 novembre non riguarda solo il capoluogo lombardo. Sono interessati anche:

i servizi NET nel bacino di Monza e provincia , con linee a rischio nella fascia

14:50–18:50 , cioè nel pomeriggio della domenica;

, con linee a rischio nella fascia , cioè nel pomeriggio della domenica; la funicolare Como–Brunate, collegamento turistico e quotidiano tra la città e il borgo in

altura, con servizio non garantito dalle 8:30 alle 12:30.

In queste zone i disagi possono interessare sia chi si sposta per lavoro nei settori aperti la domenica, sia chi ha

in programma spostamenti per turismo, eventi o shopping nel fine settimana.

Le motivazioni della protesta dei lavoratori Atm

Il sindacato Confial, che ha proclamato lo sciopero, ha indicato in una nota ufficiale le

principali ragioni della mobilitazione. Tra i punti evidenziati:

sicurezza del personale di front line , in particolare autisti, conducenti e addetti a contatto

diretto con l’utenza;

, in particolare autisti, conducenti e addetti a contatto diretto con l’utenza; tempi di percorrenza dei mezzi di superficie e problematiche di viabilità , che

renderebbero più difficoltoso il rispetto degli orari programmati;

e , che renderebbero più difficoltoso il rispetto degli orari programmati; gestione delle pause pranzo per alcuni turni, con particolare attenzione alle

turnazioni notturne ;

per alcuni turni, con particolare attenzione alle ; richiesta di luoghi di ristoro adeguati presso centri linea e capolinea, per consentire al

personale di soddisfare i bisogni fisiologici in condizioni dignitose durante il servizio.

Lo sciopero del 30 novembre viene presentato come un segnale specifico sul trasporto pubblico locale

milanese, all’interno di una settimana già segnata dallo sciopero generale del 28 novembre

che ha coinvolto treni, scuola, sanità e altri settori a livello nazionale.

Sciopero 30 novembre: come organizzarsi per ridurre i disagi

Per chi deve spostarsi a Milano e nei territori serviti da Atm e NET nella giornata di domenica 30 novembre, alcuni

accorgimenti possono aiutare a limitare i disagi:

evitare, se possibile, gli spostamenti nelle fasce di sciopero (8:45–12:45 a Milano/Trezzo,

14:50–18:50 a Monza e provincia, 8:30–12:30 sulla funicolare Como–Brunate);

(8:45–12:45 a Milano/Trezzo, 14:50–18:50 a Monza e provincia, 8:30–12:30 sulla funicolare Como–Brunate); consultare prima di uscire di casa app e sito Atm per verificare in tempo reale linee attive,

eventuali sospensioni e tempi di attesa;

per verificare in tempo reale linee attive, eventuali sospensioni e tempi di attesa; prevedere percorsi alternativi (percorsi a piedi o in bici, car sharing, car pooling, taxi) per

gli spostamenti più urgenti;

(percorsi a piedi o in bici, car sharing, car pooling, taxi) per gli spostamenti più urgenti; tenere conto di possibili ritardi di rientro per chi lavora nei settori aperti la domenica e

utilizza il trasporto pubblico per raggiungere il posto di lavoro.

In ogni caso, essendo lo stop limitato a 4 ore, il servizio Atm e NET dovrebbe tornare gradualmente

alla normalità subito dopo la finestra di sciopero, con una ripresa completa del programma festivo nel corso del

pomeriggio e della serata.

Un altro tassello nel “mese caldo” degli scioperi

Lo sciopero del 30 novembre chiude un mese di novembre 2025 particolarmente intenso sul fronte

delle agitazioni nel settore dei trasporti, tra mobilitazioni nazionali e iniziative locali. Per gli utenti dei

mezzi pubblici, l’effetto è quello di un weekend a doppio binario: venerdì 28 novembre con il

trasporto ferroviario e aereo a rischio a livello nazionale, domenica 30 con i mezzi urbani e interurbani di

Atm e NET in agitazione a Milano, Monza e Como.

Per chi si muove nell’area metropolitana milanese, resta essenziale restare informati di ora in ora

attraverso i canali ufficiali e pianificare gli spostamenti tenendo conto delle finestre orarie in cui il servizio

potrebbe non essere garantito.