Sciopero 9 dicembre, Roma rischia il blocco dei mezzi

Martedì 9 dicembre 2025 Roma farà i conti con uno sciopero di 24 ore sulla rete Atac che mette a rischio bus, tram, filobus, metropolitane e ferrovie urbane. La mobilitazione è stata proclamata dal sindacato Sul (Sindacato unitario lavoratori) e si inserisce in una settimana ad alta tensione per i trasporti e i servizi pubblici, con altre proteste previste nei giorni successivi.

Chi sciopera e quali mezzi sono coinvolti

Lo sciopero riguarda l’intera rete Atac: saranno quindi possibili stop per autobus, filobus, tram, linee della metropolitana e ferrotranvie urbane, incluse le linee Termini–Centocelle, Roma–Lido e Roma–Civita Castellana–Viterbo. L’agitazione è di tipo aziendale e riguarda il solo personale Atac; restano invece regolari i collegamenti gestiti da operatori privati e le linee Cotral e Trenitalia che operano sul territorio di Roma.

Non rientrano nello sciopero anche i 17 collegamenti bus che Atac affida in subappalto ad altre aziende: queste linee sono confermate regolari per tutta la giornata, così come il servizio di bus a chiamata attivo nei quartieri Massimina, Villa Troili e Maglianella di Sopra.

Orari e fasce di garanzia del 9 dicembre

Nella giornata di martedì 9 dicembre lo sciopero si articolerà nel rispetto delle fasce di garanzia previste dalla legge. Sull’intera rete Atac il servizio sarà regolarmente garantito:

dall’inizio del servizio diurno fino alle ore 8:29;

dalle ore 17:00 alle ore 19:59.

Al di fuori di queste fasce, e quindi:

dalle 8:30 alle 16:59;

dalle 20:00 fino al termine del servizio diurno,

la circolazione di bus, tram, filobus, metro e ferrovie urbane potrà subire riduzioni, ritardi o sospensioni, con disagi anche significativi per gli spostamenti in città.

Come cambia il servizio notturno tra l’8 e il 10 dicembre

Lo sciopero avrà effetti anche sulle corse notturne a cavallo dei giorni interessati. Nella notte tra l’8 e il 9 dicembre non sarà garantito il servizio delle linee bus notturne contrassegnate dalla lettera “N”, mentre resteranno regolari le linee diurne che hanno corse programmate oltre la mezzanotte e alcune specifiche linee notturne che operano anche dopo le 24.

Nella notte tra il 9 e il 10 la situazione si invertirà: il servizio delle linee “N” tornerà regolare, mentre non saranno garantite le corse notturne delle linee diurne che proseguono oltre le 24 e di alcune linee con servizio esteso nelle ore serali.

Biglietterie, parcheggi, ascensori e bike parking

Durante l’agitazione del 9 dicembre non sarà assicurato il servizio delle biglietterie Atac: resteranno però attivi i canali digitali, con la possibilità di acquistare i titoli di viaggio online o tramite carte di pagamento a bordo e nelle stazioni abilitate. I parcheggi di interscambio auto–mezzi pubblici resteranno aperti.

Un aspetto da non sottovalutare riguarda l’accessibilità delle stazioni: anche laddove le fermate di metro e ferrovie urbane resteranno aperte, non sarà garantito il funzionamento di scale mobili, ascensori e montascale, con possibili difficoltà per persone con mobilità ridotta.

Limitazioni sono previste anche per i bike box nelle stazioni della rete metroferroviaria: in molte fermate non sarà possibile depositare o ritirare le biciclette durante le fasce di sciopero, con alcune eccezioni individuate sulle stazioni più importanti. Non saranno inoltre utilizzabili i locker per il ritiro di merci nelle stazioni eventualmente chiuse.

Le ragioni della protesta del sindacato Sul

Alla base della mobilitazione il sindacato Sul indica una serie di criticità interne all’azienda. Tra le motivazioni ci sono i cambi di turno individuali degli autisti, la gestione delle pause e dei tempi di pasto, le disparità nei sistemi premiali tra i vari settori, le richieste di maggiore valorizzazione delle professionalità interne e di maggiore attenzione alla sicurezza nelle rimesse, in particolare all’uscita pedonale della rimessa Portonaccio.

Il sindacato richiama inoltre l’applicazione piena, sia dal punto di vista normativo sia da quello economico, di una recente sentenza di Cassazione relativa all’inquadramento nella IV area per i lavoratori interessati, insieme a una revisione dell’organizzazione del settore biglietterie e di altri aspetti gestionali considerati critici.

Una settimana calda per trasporti e servizi

Lo stop del 9 dicembre sulla rete Atac è solo il primo di una serie di appuntamenti che renderanno la settimana particolarmente difficile sul fronte dei servizi pubblici. Il giorno successivo è previsto uno sciopero nazionale del settore igiene ambientale, con possibili disagi per la raccolta dei rifiuti nelle principali città italiane, mentre venerdì 12 dicembre andrà in scena uno sciopero generale che coinvolgerà diversi comparti pubblici e privati.

Per i cittadini romani questo significa dover pianificare con attenzione spostamenti e impegni, soprattutto nei giorni centrali della settimana, tenendo conto di possibili rallentamenti nei trasporti e in alcuni servizi essenziali.

Consigli pratici per chi si sposta a Roma il 9 dicembre

Per ridurre i disagi causati dallo sciopero, è consigliabile organizzare gli spostamenti tenendo conto delle fasce di garanzia. Chi deve raggiungere il lavoro o la scuola può, se possibile, programmare il viaggio in modo da rientrare nelle fasce 5:30–8:29 e 17:00–19:59, quando bus, tram e metro dovrebbero funzionare in modo più regolare.

Per chi non può evitare di muoversi nelle ore centrali della giornata, può essere utile valutare percorsi alternativi con le linee gestite da operatori privati, usare il car pooling, la bici o gli spostamenti a piedi per tragitti brevi. È consigliato anche monitorare costantemente lo stato del servizio tramite i canali informativi ufficiali, in modo da essere aggiornati in tempo reale su eventuali chiusure di stazioni, interruzioni prolungate o ripresa graduale delle corse.

In ogni caso, martedì 9 dicembre 2025 si preannuncia una giornata complessa per la mobilità nella Capitale: conoscere orari, fasce di garanzia e mezzi coinvolti è il modo migliore per prepararsi e limitare gli effetti dello sciopero sulla propria routine quotidiana.