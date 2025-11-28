Sciopero oggi 28 novembre: trasporti, Atac e Atm situazione aggiornata

Chi sciopera oggi e perché

Lo sciopero è partito ieri sera, 27 novembre, alle

21:00 per il personale ferroviario e prosegue fino alle

21:00 di oggi. La protesta interessa lavoratori del

settore pubblico e privato: ferrovie (Trenitalia, Italo, Trenord),

trasporto locale in molte città, una parte del trasporto aereo, scuola,

sanità e redazioni giornalistiche.

Tra le motivazioni indicate dalle sigle promotrici ci sono:

richieste di aumenti salariali e recupero del potere d’acquisto;

e recupero del potere d’acquisto; introduzione di un salario minimo orario ;

; maggiori investimenti nei servizi pubblici (trasporti, sanità, scuola);

inquadramento dello sciopero nel contesto delle iniziative di protesta

legate alla guerra in Medio Oriente e al conflitto in Ucraina, con

richieste di cambiamento delle politiche di sicurezza e di spesa militare.

Stato attuale: treni, bus, metro e voli

Treni. Lo sciopero nei trasporti ferroviari va dalle

21:00 di ieri alle 21:00 di oggi e riguarda l’intero

comparto: servizi nazionali, regionali e suburbani. Sono garantite le

consuete fasce orarie di tutela, in particolare

6:00–9:00 e 18:00–21:00, con un elenco di

treni a lunga percorrenza e regionali che circolano comunque, pubblicato

sui siti di Trenitalia, Italo e Trenord. Fuori da questi orari, molte corse

sono cancellate o subiscono ritardi.

Trasporto locale in generale. In numerose città (Napoli,

Torino, Bologna, Firenze, Genova, Palermo e altre) sono possibili riduzioni

di servizio su bus, tram, metro e linee extraurbane, con fasce garantite

che variano da città a città ma in genere concentrate nella fascia

6:00–9:00 del mattino e nelle ore di punta del pomeriggio/sera.

Voli. Anche il settore aereo è coinvolto: alcune sigle del

personale di terra e di volo aderiscono allo sciopero, con la possibilità

di cancellazioni o riprogrammazioni soprattutto su collegamenti nazionali

ed europei, mentre è in vigore il rispetto dei voli “minimi garantiti”

previsti dalla normativa.

Fin dalle prime ore del mattino si registrano

disagi diffusi: ritardi, soppressioni e corse affollate,

soprattutto nelle grandi città e sui collegamenti pendolari.

Focus Roma: Atac, Cotral e metro

A Roma lo sciopero riguarda l’intera rete

Atac (bus, tram, metro A-B-B1-C, ferrovie urbane

Roma–Lido/Metromare e Roma–Viterbo) e i bus periferici gestiti da operatori

privati. L’agitazione si inserisce nel quadro dello sciopero nazionale di

24 ore e può causare forti riduzioni di servizio.

Per la giornata di oggi sono previste fasce orarie di garanzia:

servizio regolare dall’inizio del servizio diurno fino alle

8:29–8:30 ;

; servizio nuovamente garantito dalle 17:00 alle 19:59–20:00.

Al di fuori di queste fasce, quindi

dalle 8:30 alle 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio, il

servizio Atac (bus, tram, metro, ferrovie urbane)

non è garantito e sono possibili cancellazioni, attese

prolungate, chiusure temporanee di stazioni o riduzioni di frequenza.

Anche la rete Cotral – che gestisce le linee extraurbane

e le ferrovie Metromare e Roma–Viterbo – aderisce allo sciopero con le

stesse fasce garantite (inizio servizio–8:29 e 17:00–19:59).

Secondo gli aggiornamenti delle ultime ore, in città si registrano:

corse regolari nelle prime ore del mattino e nelle fasce garantite;

riduzioni significative di bus e tram nel resto della

giornata;

di bus e tram nel resto della giornata; possibili rallentamenti e interruzioni sulla metro, soprattutto nelle ore

centrali.

Per chi si muove a Roma oggi è quindi consigliabile

controllare in tempo reale la situazione su sito e canali

social Atac, e valutare alternative (ad esempio mezzi privati, taxi, car

sharing o smart working dove possibile).

Focus Milano: Atm regolare, ma treni a rischio

A Milano lo scenario è diverso. Oggi, 28 novembre,

Atm non partecipa allo sciopero generale: nessuna delle

sigle aziendali ha aderito alla mobilitazione, e il servizio di

metro, tram e bus in città è annunciato come regolare.

Questo significa che:

le linee metropolitane (M1, M2, M3, M4, M5) funzionano

secondo l’orario consueto;

(M1, M2, M3, M4, M5) funzionano secondo l’orario consueto; i tram e gli autobus urbani circolano

normalmente, salvo i consueti rallentamenti da traffico o cantieri;

e gli circolano normalmente, salvo i consueti rallentamenti da traffico o cantieri; eventuali modifiche al servizio sono legate a lavori programmati e non

allo sciopero.

Restano però a rischio i treni regionali e suburbani Trenord

da e per Milano e l’hinterland, coinvolti nello sciopero ferroviario

nazionale (con possibili ripercussioni anche su Malpensa Express, mitigati

da bus sostitutivi sulle tratte più sensibili).

Da segnalare che Atm ha già comunicato un altro sciopero separato,

proclamato dal sindacato Confial per domenica 30 novembre,

che riguarderà in quel caso direttamente il servizio di trasporto milanese

in una fascia oraria 8:45–12:45, con motivazioni legate alla sicurezza del

personale, ai tempi di percorrenza e all’organizzazione dei turni. Oggi però

questo sciopero non è in vigore.

Cosa conviene fare oggi se devi spostarti

Considerata la portata nazionale dello sciopero e le differenze tra le

singole città, alcune indicazioni pratiche:

Verificare sempre in tempo reale : siti e app ufficiali di

Atac, Cotral, Atm, Trenitalia, Italo, Trenord e delle aziende locali

sono il riferimento principale per sapere se il proprio treno o mezzo è

confermato.

: siti e app ufficiali di Atac, Cotral, Atm, Trenitalia, Italo, Trenord e delle aziende locali sono il riferimento principale per sapere se il proprio treno o mezzo è confermato. Sfruttare le fasce garantite : se possibile, pianificare

spostamenti nelle finestre coperte da legge (a Roma inizio servizio–8:30

e 17:00–20:00; per i treni in generale 6:00–9:00 e 18:00–21:00).

: se possibile, pianificare spostamenti nelle finestre coperte da legge (a Roma inizio servizio–8:30 e 17:00–20:00; per i treni in generale 6:00–9:00 e 18:00–21:00). Prevedere margini di tempo più ampi : coincidenze strette

e appuntamenti importanti andrebbero ripensati con qualche ora di margine

in più.

: coincidenze strette e appuntamenti importanti andrebbero ripensati con qualche ora di margine in più. Valutare alternative: dove possibile, smart working,

riunioni da remoto, car pooling, taxi o NCC possono ridurre l’esposizione

al rischio di rimanere bloccati.

In sintesi, lo sciopero di oggi 28 novembre 2025 sta

avendo effetti sensibili sul sistema dei trasporti, in particolare sui

treni e sul trasporto pubblico romano, mentre a Milano il servizio Atm

resta regolare ma con i treni Trenord in sofferenza. L’elemento decisivo,

per chi deve muoversi, è informarsi di continuo e organizzare gli

spostamenti attorno alle fasce di garanzia.