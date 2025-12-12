Sciopero oggi: fasce garantite settore per settore

La giornata di oggi, venerdì 12 dicembre 2025, è segnata dallo sciopero generale nazionale indetto dalla Cgil. Lo stop interessa trasporti, scuola, sanità e altri servizi essenziali. Per limitare i disagi sono previste fasce orarie di garanzia diverse a seconda del settore e del territorio. Ecco una panoramica delle principali regole in vigore.

Treni: gli orari garantiti

Nel trasporto ferroviario lo sciopero riguarda il personale delle principali imprese, con uno stop che si estende indicativamente dalle 00.01 alle 21.00. In questa fascia i treni regionali, a media e lunga percorrenza possono subire cancellazioni, ritardi o limitazioni di percorso.

Restano però in vigore le fasce di garanzia per i treni regionali nei giorni feriali:

fascia mattutina: dalle 6.00 alle 9.00 ;

; fascia serale: dalle 18.00 alle 21.00.

In questi orari circolano i convogli inseriti negli elenchi dei “servizi minimi garantiti” pubblicati dalle singole imprese ferroviarie. Per i treni a lunga percorrenza (Intercity e collegamenti principali) è prevista una lista specifica di corse garantite. In generale, viaggiano i treni con partenza prevista prima dell’inizio dello sciopero e arrivo entro un’ora dall’avvio dell’astensione, oltre ai servizi espressamente indicati come essenziali.

Autobus, tram e metro: regole diverse città per città

Nel trasporto pubblico locale lo sciopero è di 24 ore, ma svolto nel rispetto delle fasce di garanzia stabilite a livello locale. Questo significa che gli orari tutelati cambiano da città a città, in base agli accordi tra aziende e sindacati.

In molte realtà, tuttavia, lo schema è simile e prevede in genere corse garantite nelle prime ore del mattino e in fascia tardo-pomeridiana/serale. Un esempio frequente è la tutela del servizio:

dall’ inizio del servizio fino alle 8.30 circa ;

; e di nuovo tra le 16.30 e le 19.30,

con sospensione o forte riduzione delle corse nelle fasce intermedie. In altre città le fasce possono essere impostate in modo leggermente diverso, pur mantenendo lo stesso principio: garantire il servizio nei momenti di maggiore afflusso di studenti e lavoratori.

Per conoscere nel dettaglio gli orari garantiti è necessario consultare i siti e gli avvisi delle singole aziende di trasporto urbano ed extraurbano, che pubblicano elenchi di linee e corse attive nelle fasce protette.

Scuola e università: niente fasce ma servizi essenziali

Nel comparto istruzione lo sciopero riguarda personale docente, Ata e dirigenti scolastici. A differenza del trasporto, non sono previste vere e proprie fasce orarie di garanzia: l’effettivo svolgimento delle lezioni dipende dall’adesione allo sciopero all’interno di ogni istituto.

Le scuole hanno l’obbligo di comunicare alle famiglie la possibilità di disservizi e, quando necessario, di garantire comunque la vigilanza minima sugli alunni presenti e l’accesso agli studenti con bisogni educativi particolari, nel rispetto delle norme sui servizi pubblici essenziali.

Università e istituti di alta formazione possono rinviare esami, lezioni e altri appuntamenti programmati per la giornata di sciopero, informando studenti e personale tramite i propri canali ufficiali.

Sanità: cosa deve essere garantito

Anche nella sanità lo sciopero può comportare rallentamenti e rinvii per visite e prestazioni non urgenti, ma la legge stabilisce con chiarezza quali attività rientrano nei servizi minimi indispensabili che devono essere sempre garantiti.

Tra questi rientrano in particolare:

emergenza-urgenza ospedaliera e territoriale (pronto soccorso, interventi urgenti);

ospedaliera e territoriale (pronto soccorso, interventi urgenti); ricoveri e terapie indifferibili , come molte prestazioni in oncologia, dialisi e terapie salvavita;

, come molte prestazioni in oncologia, dialisi e terapie salvavita; assistenza nei reparti critici , ad esempio terapia intensiva e rianimazione;

, ad esempio terapia intensiva e rianimazione; continuità delle prestazioni essenziali per pazienti fragili o non autosufficienti.

Le prestazioni programmate e differibili (visite specialistiche, controlli di routine, alcuni esami diagnostici) possono invece subire rinvii, con riprogrammazione in altre date. Le aziende sanitarie sono tenute a informare gli utenti interessati e ad assicurare comunque la copertura dei servizi essenziali.

Altri servizi pubblici essenziali

Lo sciopero generale coinvolge anche altri settori, come pubblica amministrazione, enti locali e igiene urbana. Anche in questi casi si applicano le norme di garanzia previste per i servizi pubblici essenziali: ciò significa che alcune attività non possono essere interrotte del tutto e devono essere assicurate in una misura minima, ad esempio per quanto riguarda sicurezza, assistenza e funzioni fondamentali degli enti.

Sportelli, uffici e servizi non rientranti tra quelli essenziali possono invece operare a ranghi ridotti o restare chiusi, con possibili allungamenti dei tempi di attesa e rinvii di appuntamenti e adempimenti.

Come orientarsi oggi tra fasce e disservizi

Per chi deve muoversi o accedere a un servizio pubblico nella giornata di sciopero, il suggerimento è di:

consultare siti e canali ufficiali di aziende di trasporto, scuole, università e strutture sanitarie;

di aziende di trasporto, scuole, università e strutture sanitarie; verificare con attenzione orari e fasce di garanzia del proprio territorio;

del proprio territorio; tenere conto che, prima e dopo le fasce protette, sono possibili cancellazioni e ritardi;

prevedere tempi più lunghi per spostamenti e pratiche amministrative.

La conoscenza delle fasce di garanzia per settore permette di programmare meglio la giornata e ridurre, per quanto possibile, l’impatto dei disservizi legati allo sciopero generale.