Sciopero oggi, Italia quasi ferma: cosa succede

Giornata di forti disagi oggi, venerdì 12 dicembre 2025, per lo sciopero generale nazionale indetto dalla Cgil contro la legge di Bilancio. L’astensione dal lavoro riguarda l’intera giornata e coinvolge la maggior parte dei settori pubblici e privati, con ripercussioni su trasporti, scuola, sanità e servizi amministrativi.

Trasporti: treni e mezzi pubblici a singhiozzo

Il comparto più colpito è quello dei trasporti. Nel trasporto ferroviario lo sciopero del personale del Gruppo FS, Italo e Trenord è in vigore dalle 00.01 alle 21.00, con possibili cancellazioni e ritardi su treni regionali, a lunga percorrenza e collegamenti aeroportuali. Restano attive le fasce di garanzia, in cui circola un numero limitato di convogli considerati essenziali, generalmente tra le 6.00 e le 9.00 del mattino e tra le 18.00 e le 21.00.

Disagi anche nel trasporto pubblico locale: in molte città sono previsti stop di 24 ore per autobus, tram e metropolitane, sempre nel rispetto delle fasce orarie di garanzia stabilite a livello locale. La situazione cambia da città a città: in alcuni centri il servizio urbano è in parte regolare, mentre in altri le corse sono ridotte o sospese per buona parte della giornata.

Fa eccezione il trasporto aereo, che oggi resta operativo perché già interessato da un diverso sciopero fissato per i prossimi giorni. In alcune realtà, come Roma e Milano, lo scenario è misto: ad esempio una parte del trasporto urbano continua a funzionare, mentre restano a rischio i treni regionali e suburbani in ingresso e uscita dalle grandi stazioni.

Scuola e università: lezioni a rischio

Lo sciopero generale interessa anche il mondo dell’istruzione. A seconda dell’adesione del personale, oggi possono verificarsi chiusure parziali o totali di scuole, riduzioni di orario, classi accorpate o lezioni sospese. Molti istituti hanno avvisato le famiglie tramite circolari e registro elettronico, ma in diversi casi la reale portata dell’adesione è chiara solo nelle prime ore della mattina.

Coinvolte anche università e istituti di alta formazione, con possibili rinvii di esami, appelli e attività didattiche programmate per la giornata odierna.

Sanità e servizi pubblici

Nella sanità lo sciopero può comportare rallentamenti e rinvii per visite e prestazioni non urgenti, mentre restano garantiti i servizi essenziali, in particolare pronto soccorso e urgenze. In alcune strutture ospedaliere e ambulatoriali sono stati riorganizzati gli appuntamenti per limitare i disagi agli utenti.

Nei servizi pubblici e negli uffici della pubblica amministrazione sono possibili chiusure parziali degli sportelli e tempi di attesa più lunghi. Anche in questo caso la situazione varia a livello territoriale, in base all’adesione allo sciopero e all’eventuale ricorso a servizi minimi.

Manifestazioni e cortei nelle principali città

Lo sciopero di oggi è accompagnato da manifestazioni e cortei organizzati nelle principali città italiane, da Nord a Sud. Le iniziative si concentrano soprattutto nei centri storici e nelle aree vicine a stazioni e sedi istituzionali, con possibili rallentamenti del traffico e deviazioni temporanee delle linee di trasporto pubblico.

In molti capoluoghi sono previsti comizi, interventi dal palco e momenti di confronto sui temi della legge di Bilancio, del lavoro, dei salari e della tutela dei servizi pubblici. L’affluenza varia da città a città, ma in diversi casi le piazze risultano molto partecipate fin dalle prime ore della mattinata.

Le ragioni della protesta

Secondo la Cgil, lo sciopero generale di oggi vuole richiamare l’attenzione su una manovra economica ritenuta penalizzante per lavoratori, pensionati e giovani. Il sindacato parla di una legge di Bilancio che non risponde in modo adeguato alla perdita di potere d’acquisto, al problema del lavoro precario e al sottofinanziamento dei servizi pubblici, a partire da sanità e scuola.

Nel mirino ci sono anche le scelte in materia fiscale e di politiche industriali, considerate insufficienti per sostenere investimenti, innovazione e creazione di nuova occupazione di qualità. Il messaggio lanciato dalle piazze è quello di una richiesta di cambiamento dell’impianto della manovra e di maggiore attenzione alle fasce sociali più esposte.

Cosa deve aspettarsi chi si sposta oggi

Per chi deve muoversi oggi, la raccomandazione è quella di verificare in tempo reale lo stato dei servizi sui siti ufficiali delle aziende di trasporto, tramite app e canali social, e di controllare eventuali comunicazioni della scuola, dell’università o delle strutture sanitarie presso cui si hanno appuntamenti.

Lo sciopero può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la conclusione formale dell’agitazione, con possibili ripercussioni sugli orari di partenza e arrivo. Pianificare per tempo gli spostamenti, valutando alternative e margini di anticipo, è l’unico modo per limitare i disagi in una giornata che si presenta complessa per la mobilità e per il regolare funzionamento di molti servizi.