Sciopero personale Trenitalia in Abruzzo sabato 17 giugno

Dalle prime ore del mattino di sabato 17 giugno, precisamente dalle 9:01 alle 16:59, i passeggeri che utilizzano i treni Regionali nella regione Abruzzo e nelle regioni limitrofe dovranno fare i conti con uno sciopero del personale di Trenitalia, indetto dalle organizzazioni sindacali attive nella zona.

La situazione causerà inevitabilmente variazioni e possibili cancellazioni dei treni Regionali operanti in queste aree. I viaggiatori sono pertanto invitati a prendere le dovute precauzioni e ad informarsi in anticipo sugli orari e sulle possibili modifiche al servizio. È importante sottolineare che gli scioperi sindacali possono comportare alterazioni anche prima dell’inizio ufficiale e dopo la sua conclusione, pertanto il servizio potrebbe non essere completamente ripristinato immediatamente.

Per ottenere ulteriori dettagli e informazioni aggiornate, si consiglia di consultare i canali web ufficiali del Gruppo FS Italiane, nonché di rivolgersi agli uffici informazioni, all’assistenza clienti e alle biglietterie disponibili. Inoltre, un call center dedicato è attivo e pronto a fornire assistenza tramite il numero 800 89 20 21.

Si raccomanda a tutti i passeggeri di tenersi informati e di considerare la possibilità di alternative di viaggio o di pianificare adeguatamente le proprie necessità di spostamento durante il periodo dello sciopero del personale di Trenitalia nella regione Abruzzo.