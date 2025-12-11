Sciopero trasporti 12 dicembre: ecco cosa accadrà in Abruzzo

ABRUZZO. Quella di venerdì 12 dicembre sarà una giornata complicata per chi si muove in Abruzzo con i mezzi pubblici. Oltre allo sciopero che coinvolge l’azienda regionale di trasporto TUA, è in programma anche uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario e del personale autoferrotranviario nell’ambito dello sciopero generale proclamato dalla Cgil. A rischio quindi autobus urbani ed extraurbani, alcune ferrovie concesse, treni regionali e collegamenti a lunga percorrenza che interessano la regione.

Sciopero TUA: bus urbani, extraurbani e ferrovie concesse

TUA ha confermato l’adesione allo sciopero per tutto il personale viaggiante, di stazione e delle biglietterie per l’intera giornata del 12 dicembre, con il rispetto delle fasce di garanzia previste dalla legge.

Le modalità comunicate dall’azienda sono le seguenti:

Trasporto urbano (autobus cittadini nei principali centri abruzzesi): servizio garantito nelle fasce 5:30–8:30 e 13:00–16:00 ;

(autobus cittadini nei principali centri abruzzesi): servizio garantito nelle fasce e ; Trasporto extraurbano e ferrovie concesse gestite da TUA: corse garantite nelle stesse fasce 5:30–8:30 e 13:00–16:00 ;

gestite da TUA: corse garantite nelle stesse fasce e ; Biglietterie e personale di supporto alla mobilità : operativi con la stessa articolazione oraria degli autisti;

: operativi con la stessa articolazione oraria degli autisti; nelle restanti ore della giornata sono possibili cancellazioni, ritardi e riduzioni di servizio.

L’azienda segnala inoltre che, a causa delle modalità di adesione allo sciopero, la ripresa del servizio subito dopo le fasce garantite potrebbe non essere immediata.

Treni: stop nazionale dalle 00:01 alle 21:00

Per la giornata del 12 dicembre è stato indetto anche uno sciopero nazionale del personale ferroviario, che interessa l’intero Gruppo ferroviario nazionale e altre imprese ferroviarie. Lo stop è previsto dalle 00:01 alle 21:00 e potrà coinvolgere sia i treni regionali sia quelli a media e lunga percorrenza che servono l’Abruzzo (linea Adriatica, Roma–Pescara, collegamenti con Teramo, Avezzano, Sulmona, L’Aquila e principali centri della regione).

Per il servizio regionale sono comunque previsti i servizi minimi essenziali con queste fasce garantite:

6:00–9:00

18:00–21:00

In questi orari una parte dei treni regionali deve essere assicurata, mentre nel resto della giornata sono possibili cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con autobus, anche su collegamenti importanti come Pescara–Teramo, Pescara–San Benedetto, Pescara–Foggia, Pescara–Sulmona–Roma.

Per i treni a lunga percorrenza (Intercity e Alta Velocità che transitano o servono le stazioni abruzzesi) è prevista una lista di convogli garantiti in caso di sciopero. Chi deve viaggiare da e per l’Abruzzo è invitato a verificare con anticipo se il proprio treno rientra tra quelli attivi e a tenere conto di possibili modifiche anche prima dell’inizio e dopo la fine dell’agitazione.

Altri servizi coinvolti e quadro generale

Lo sciopero rientra nello sciopero generale nazionale della Cgil che interessa diversi settori pubblici e privati. Nel comparto trasporti, oltre a TUA e ai treni nazionali, possono risultare coinvolti altri operatori che applicano il contratto autoferrotranvieri, con modalità che variano a seconda del territorio e delle singole aziende.

Per l’Abruzzo, i principali disagi sono attesi su:

bus urbani ed extraurbani TUA in tutte le province;

in tutte le province; ferrovie concesse gestite dalla divisione ferroviaria TUA;

gestite dalla divisione ferroviaria TUA; treni regionali e treni a lunga percorrenza che collegano l’Abruzzo con il resto d’Italia.

Consigli per pendolari, studenti e viaggiatori

Alla luce del doppio livello di sciopero (TUA e ferrovia), per venerdì 12 dicembre è opportuno organizzarsi con grande anticipo:

Pendolari : privilegiare, quando possibile, le corse bus TUA e i treni regionali in partenza nelle fasce di garanzia (5:30–8:30 e 13:00–16:00 per TUA, 6:00–9:00 e 18:00–21:00 per i treni);

: privilegiare, quando possibile, le corse bus TUA e i treni regionali in partenza nelle fasce di garanzia (5:30–8:30 e 13:00–16:00 per TUA, 6:00–9:00 e 18:00–21:00 per i treni); Studenti : verificare gli orari abituali e valutare partenze anticipate o rientri in fascia garantita; utile confrontarsi con compagni e famiglie per eventuali passaggi in auto condivisi;

: verificare gli orari abituali e valutare partenze anticipate o rientri in fascia garantita; utile confrontarsi con compagni e famiglie per eventuali passaggi in auto condivisi; Chi deve prendere treni a lunga percorrenza : controllare se il proprio treno è tra quelli garantiti e considerare margini più ampi per eventuali coincidenze o cambi di mezzo;

: controllare se il proprio treno è tra quelli garantiti e considerare margini più ampi per eventuali coincidenze o cambi di mezzo; Utenti fragili (anziani, persone con difficoltà motorie): se possibile, riprogrammare spostamenti non urgenti o farsi accompagnare evitando le fasce più critiche;

(anziani, persone con difficoltà motorie): se possibile, riprogrammare spostamenti non urgenti o farsi accompagnare evitando le fasce più critiche; per informazioni aggiornate su soppressioni, variazioni di percorso e servizi minimi è consigliabile consultare i canali ufficiali delle aziende di trasporto (app, call center, avvisi in stazione e alle fermate).

In sintesi, il 12 dicembre in Abruzzo sarà una giornata di forti disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici: conoscere fasce garantite, tipologie di servizi coinvolti e organizzarsi per tempo è l’unico modo per ridurre al minimo l’impatto dello sciopero su lavoro, scuola e altri impegni.