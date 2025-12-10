Sciopero treni 12 dicembre, giornata a rischio stop

Venerdì 12 dicembre 2025 sarà una giornata delicata per chi viaggia in treno: è previsto uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario legato allo sciopero generale proclamato dalla Cgil. Lo stop interesserà l’intero territorio nazionale con possibili cancellazioni e ritardi su treni a lunga percorrenza e regionali.

Orari e durata dello sciopero dei treni

Per il settore ferroviario lo sciopero è previsto dalle ore 00:01 alle ore 21:00 di venerdì 12 dicembre 2025. Lo stop riguarda il personale del Gruppo FS Italiane, di Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord e delle altre imprese coinvolte, con possibili ripercussioni anche prima dell’inizio e dopo la fine dell’agitazione.

In pratica, nel corso della giornata potranno verificarsi:

cancellazioni totali o parziali di corse;

di corse; limitazioni di percorso per alcuni treni;

per alcuni treni; variazioni di orario e possibili ritardi, anche nelle ore immediatamente precedenti e successive allo sciopero.

Fasce orarie garantite e treni assicurati

Come previsto dalla normativa, saranno attivati i servizi minimi essenziali. Per i treni regionali di Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord restano confermate le fasce di garanzia:

dalle 6:00 alle 9:00 del mattino;

del mattino; dalle 18:00 alle 21:00 alla sera.

In queste fasce circoleranno i treni compresi negli elenchi dei “servizi minimi garantiti”, pubblicati sui siti delle singole imprese ferroviarie e suddivisi per regione.

Per la media e lunga percorrenza (Frecciarossa, Intercity, Italo e altri servizi nazionali) è disponibile una lista di treni garantiti, consultabile sui canali ufficiali dei gestori. Inoltre:

viaggeranno i treni con partenza prevista prima dell’inizio dello sciopero e arrivo alla destinazione finale entro circa un’ora dall’avvio dell’agitazione;

e arrivo alla destinazione finale entro circa un’ora dall’avvio dell’agitazione; per alcune linee aeroportuali, in caso di soppressione dei treni, sono previsti bus sostitutivi indicati dai gestori (ad esempio per i collegamenti con Malpensa).

Chi sciopera e quali treni sono coinvolti

Lo sciopero del 12 dicembre riguarda il personale del Gruppo FS Italiane, di altre imprese ferroviarie nazionali e di Trenord. L’impatto potrà quindi interessare:

treni Alta Velocità e lunga percorrenza;

e lunga percorrenza; servizi Intercity e treni notte ove programmati;

e treni notte ove programmati; linee regionali e suburbane in tutta Italia;

e suburbane in tutta Italia; alcuni collegamenti transfrontalieri e servizi locali gestiti in convenzione.

Non sono previste fasce di garanzia per alcuni servizi accessori, come ad esempio i collegamenti bus FrecciaLink, che potrebbero subire cancellazioni o modifiche.

Perché si sciopera: le motivazioni del 12 dicembre

Lo sciopero del comparto ferroviario si inserisce nel quadro dello sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil per l’intera giornata del 12 dicembre 2025. Alla base della mobilitazione c’è la critica alla Legge di Bilancio 2026, considerata dai sindacati “ingiusta” e inadeguata rispetto a salari, welfare, politiche fiscali e investimenti pubblici.

Tra i temi al centro della protesta rientrano:

la richiesta di aumenti salariali e tutela del potere d’acquisto;

e tutela del potere d’acquisto; più risorse per sanità, istruzione e servizi pubblici ;

; una diversa impostazione sulle politiche di spesa, con critiche alla cosiddetta “ corsa al riarmo ” e alla riduzione degli stanziamenti sociali;

” e alla riduzione degli stanziamenti sociali; maggiori tutele per i lavoratori precari e per chi opera negli appalti e nelle attività strumentali.

Come organizzarsi se si deve viaggiare in treno

Chi deve spostarsi in treno il 12 dicembre 2025 è invitato a prestare particolare attenzione alle comunicazioni ufficiali di Trenitalia, Italo, Trenord e delle altre imprese ferroviarie. In generale è consigliabile:

verificare in anticipo lo stato del proprio treno sui siti e sulle app ufficiali, inserendo numero e orario della corsa;

lo stato del proprio treno sui siti e sulle app ufficiali, inserendo numero e orario della corsa; controllare gli elenchi dei treni garantiti (regionali e a lunga percorrenza) e le fasce di garanzia 6–9 e 18–21;

(regionali e a lunga percorrenza) e le fasce di garanzia 6–9 e 18–21; tenere conto della possibilità di ritardi e soppressioni anche al di fuori delle fasce orarie centrali dello sciopero;

anche al di fuori delle fasce orarie centrali dello sciopero; valutare, se possibile, orari o giorni alternativi per le partenze più importanti;

per le partenze più importanti; verificare l’eventuale attivazione di bus sostitutivi sulle linee aeroportuali o su tratte specifiche.

In molti casi, in caso di soppressione del treno, i gestori prevedono il rimborso del biglietto o il riprotezionamento su altre corse disponibili, secondo le condizioni di trasporto applicate dai singoli operatori.

Un venerdì “caldo” per i trasporti

Lo sciopero dei treni del 12 dicembre si somma ad altre agitazioni nel trasporto pubblico, con effetti anche su bus, metro e, in alcune fasce orarie, sui collegamenti aerei. La giornata si preannuncia quindi complessa per chi si muove in città e tra diverse regioni.

Per ridurre al minimo i disagi, la raccomandazione è quella di restare aggiornati tramite i canali ufficiali e di pianificare con cura spostamenti e coincidenze, soprattutto per appuntamenti non rinviabili.