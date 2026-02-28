Scommesse sportive: aggiornamenti su licenze e regolamentazione in Italia

In queste ore, il tema delle scommesse sportive è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Le ultime novità riguardano l’entrata in vigore delle nuove licenze italiane per le scommesse che copriranno il periodo 2025-2033. Inoltre, è stata posticipata al 13 novembre 2026 l’adozione delle nuove regole tecniche, che prevedono obblighi come un limite di 100 euro per le puntate e l’introduzione di protocolli di comunicazione definitivi per le scommesse sportive a quota fissa e per i giochi di abilità.

Questi aggiornamenti rappresentano un passo importante nel settore delle scommesse online, garantendo maggiore trasparenza e sicurezza per gli scommettitori. Per ulteriori dettagli e approfondimenti su questo argomento di grande rilevanza, è possibile consultare le fonti online per rimanere aggiornati sulle ultime evoluzioni del panorama delle scommesse sportive.