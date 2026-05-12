Scoperta frode fiscale nell’accoglienza migranti Amantea

In queste ore, il tema della scoperta di una frode fiscale nell’accoglienza ai migranti nel Cosentino sta catturando l’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. Sono emersi sequestri per un valore complessivo di 1,4 milioni di euro legati all’elusione del fisco attraverso fatture contraffatte. La cooperativa coinvolta ha visto sigillati i propri tesori come conseguenza di questa indagine. La situazione, in continua evoluzione, richiede ulteriori approfondimenti e aggiornamenti che possono essere reperiti online.