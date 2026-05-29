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Scuola: alunni con disabilità in forte aumento

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La scuola è al centro dell’attenzione in queste ore, con un tema particolarmente in tendenza online. Uno degli argomenti più discussi riguarda l’aumento esponenziale degli alunni con disabilità negli ultimi dieci anni, secondo i dati recenti dell’Istat. Si parla di un quasi raddoppio rispetto al passato, un fenomeno che pone sfide e opportunità per il sistema educativo italiano.

Un altro dato significativo riguarda il personale scolastico di sostegno, visto che il 22% dei docenti non possiede una specializzazione specifica in materia. Questo solleva interrogativi sulle competenze necessarie per garantire un’assistenza adeguata agli studenti con disabilità.

La notizia è al momento tra i top trend sui motori di ricerca, suscitando interesse e dibattiti sulle politiche e le risorse necessarie per affrontare questa sfida educativa. Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare le fonti online.

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