“Scuola in movimento” chiude un’edizione carica di energia e speranza: nel Comune dell’Aquila l’educazione diventa esperienza condivisa

L’Aquila, nuova nota diramata in giornata dal Comune attraverso il proprio sito web ufficiale:Si ? concluso oggi il progetto “Scuola in movimento”, promosso dal Centro di Cultura UNLA dell’Aquila, attivo dal 2017 e guidato dalla prof.ssa Maria Teresa Di Leo, in collaborazione con l’associazione Mano nella Mano, San Filippo Fighters, il Comune dell’Aquila e gli istituti scolastici del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. Un’iniziativa che si conferma punto di partenza per una rete educativa fondata sulla co-progettazione tra pubblica amministrazione, scuola e terzo settore, con l’obiettivo condiviso di costruire una scuola inclusiva, viva e dinamica – viene evidenziato sul sito web. ?Scuola in movimento ? un modello di sinergia virtuosa – ha affermato l’assessore alle Politiche Sociali Educative e scolastiche del Comune dell’Aquila Manuela Tursini – che unisce istituzioni e associazioni in un percorso comune di crescita per il benessere dei pi? piccoli.?La dirigente del centro di cultura UNLA L’Aquila, prof.ssa Maria Teresa Di Leo, ha aggiunto: ?Dal 2017 lavoriamo per rafforzare la dimensione sociale dell’educazione – si apprende dalla nota stampa. Questo progetto ? una testimonianza concreta di come il fare rete possa generare cambiamento reale, inclusione e nuove opportunit? per tutti.?Un grazie speciale ? stato rivolto a istituti scolastici, insegnanti, famiglie e realt? associative che hanno contribuito con passione e impegno alla riuscita dell’edizione 2025.

