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Scuola in Ospedale a Pescara: 744 studenti seguiti in corsia per garantire il diritto allo studio durante il ricovero

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La Scuola in Ospedale di Pescara offre un servizio di eccellenza a bambini e famiglie, come riportato dalla VI Commissione Consiliare Politiche per l’Istruzione del Comune di Pescara, presieduta da Loris Mazzioli. La Prof.ssa Barbara Di Pretoro, responsabile della Scuola in Ospedale (SIO) di Pescara e referente della Scuola Polo Regionale Abruzzo, ha presentato i dati relativi al servizio durante la seduta, sottolineando l’importanza educativa di questa iniziativa.

Il servizio è gestito dall’Istituto Comprensivo Pescara 10, che coordina le attività all’interno dell’ospedale di Pescara per gli studenti ricoverati nei reparti pediatrici. La Scuola in Ospedale si occupa anche dei rapporti con le altre sedi regionali, l’Ufficio Scolastico Regionale d’Abruzzo e il Ministero, promuovendo corsi di formazione per i docenti e fornendo indicazioni per l’Istruzione Domiciliare.

La sede di Pescara della Scuola in Ospedale coordina l’intera rete regionale, che conta 9 sedi distribuite in tutte le province abruzzesi. Nel solo anno scolastico 2025/2026, la struttura di Pescara ha seguito 744 studenti, offrendo supporto didattico e psicofisico nei reparti di Oncoematologia Pediatrica, Pediatria, Chirurgia Pediatrica, Otorinolaringoiatria e Ortopedia dell’ospedale “Santo Spirito”.

I numeri degli studenti seguiti riflettono la diversa fascia d’età dei bambini, a partire dalla Scuola dell’infanzia fino alla Scuola secondaria di II grado. L’attività della Scuola in Ospedale ha suscitato commozione e apprezzamento tra i membri della Commissione, che si sono impegnati a diffondere il servizio per farlo conoscere a un numero sempre maggiore di famiglie e cittadini.

Il Presidente della Commissione, Loris Mazzioli, ha espresso gratitudine alla Prof.ssa Di Pretoro, alla dirigente scolastica Daniela D’Alimonte e a tutto il corpo docente per la loro dedizione. Mazzioli ha pianificato un sopralluogo ufficiale nell’aula didattica dell’ospedale di Pescara per conoscere da vicino il modello pedagogico adottato.

In conclusione, Mazzioli ha sottolineato l’importanza di garantire il diritto allo studio anche durante il periodo di degenza in ospedale, ringraziando il personale della Scuola in Ospedale per il loro impegno nel garantire ai bambini la possibilità di apprendere nonostante le difficoltà.

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