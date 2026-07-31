Sean penn: il sostegno a venezuela dopo il terremoto

In queste ore, il nome di Sean Penn è al centro dell’attenzione online, posizionandosi ai vertici dei trend sui motori di ricerca. L’attore e regista statunitense ha lanciato una campagna di raccolta fondi da 5 milioni di dollari per sostenere il Venezuela dopo il devastante terremoto che ha colpito il Paese. La sua organizzazione, CORE, si sta mobilitando per portare aiuto e supporto in un momento di estrema difficoltà per la nazione sudamericana.

Sean Penn, noto anche per il suo impegno umanitario, dimostra ancora una volta la sua sensibilità verso le emergenze globali, mettendo in campo risorse e energie per contribuire alla ricostruzione e al sostegno delle comunità colpite.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sull’iniziativa di Sean Penn e sulle attività di soccorso in corso, è possibile approfondire online, seguendo le fonti ufficiali e gli aggiornamenti sul tema.